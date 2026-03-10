Родри заподозрили в использовании дрона для наблюдения за соседями

Дата публикации: 10-03-2026 13:15

Полиция Большого Манчестера начала расследование в отношении игрока «Манчестер Сити» Родри. Соседи футболиста из жилого комплекса обратились в правоохранительные органы, утверждая, что он запускает дрон вблизи их окон, нарушая тем самым границы личного пространства. Об этом сообщает издание The Sun.

Рассмотрение дела было инициировано после того, как появились фотографии, на которых Родри запечатлён на балконе своего пентхауса с пультом управления беспилотным летательным аппаратом.

«Последнее, чего ждёшь, сидя перед телевизором, — это когда дрон появится буквально в метре от твоего окна», — приводит The Sun слова одного из соседей футболиста.

Перед тем, как обратиться в полицию, жильцы обсуждали инцидент в групповых чатах и жаловались на поведение Родри консьержу. В текущем сезоне Родри сыграл в 24 матчах за «горожан» в различных турнирах и забил два гола.