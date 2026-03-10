Ньюкасл – Барселона. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 10 марта

Дата публикации: 10-03-2026 13:27

10 марта на знаменитом стадионе Сент-Джеймс Парк состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ньюкасл Юнайтед сразится с Барселоной. Для болельщиков это противостояние обещает быть настоящим футбольным событием весны. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени, и накал страстей ожидается высочайшим, ведь на кону - выход в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.

Ньюкасл Юнайтед

С приходом Эдди Хау команда из Ньюкасла претерпела значительные изменения и заметно прибавила в игровом плане. Коллектив стал разнообразнее, увереннее, а тренер сумел попробовать разные построения и реализовать потенциал отдельных футболистов. Однако, несмотря на прогресс, «сорокам» пока не всегда удается показывать стабильный футбол на протяжении всего сезона - отличные отрезки игр сменяются спадами, когда возникают проблемы в обороне или не хватает реализации моментов.

Сезон 2024/2025 стал для Ньюкасла по-своему знаковым. Команда сумела выиграть Кубок Лиги, а также достойно завершила Английскую Премьер-Лигу, заняв пятое место, что позволило уверенно квалифицироваться в еврокубки. Однако после этого последовал небольшой спад. В новых розыгрышах национальных кубков «сороки» быстро покинули борьбу, уступив Манчестер Сити, а в Премьер-Лиге надолго засели в середине турнирной таблицы, занимая только двенадцатую строчку к началу весны.

Тем не менее свою главную силу в этом сезоне Ньюкасл продемонстрировал именно в Лиге чемпионов. Несмотря на стартовое поражение против Барселоны, англичане смогли собраться и выдать мощную серию: к окончанию группового этапа у команды оказалось четыре победы и четырнадцать набранных очков. Особенно ярко команда проявила себя в 1/16 финала. На выезде они буквально уничтожили Карабах в Баку, забив шесть мячей и пропустив всего один - итоговый счет встречи 6:1. Дома на Сент-Джеймс Парк результат был скромнее, но тем не менее поединок остался за хозяевами (3:2), а общее преимущество не вызывало сомнений. В этой кампании особняком стоит и прогресс отдельных игроков, прежде всего Гордона, который становится все более заметной фигурой в атаке.

Барселона

Барселона продолжает трансформацию под руководством Ханси Флика. С начала прошлого сезона головной тренер нацелил команду на тотальное доминирование и максимально эффективную работу по обе стороны поля. Уже в кампании 2024/2025 Флик сумел завоевать со своими подопечными все возможные внутренние трофеи Испании, продемонстрировав отличную игру в Примере и Кубке страны.

Однако повторить прошлогодние успехи в полном объеме не удалось. Да, в январе «сине-гранатовые» уверенно выиграли Суперкубок Испании, но в Кубке Короля споткнулись на стадии полуфинала, проиграв матрасникам дважды: сначала в Мадриде (0:4), а затем и дома, пусть и взяв реванш (3:0), но этого не хватило для общего успеха. В чемпионате Барселона отпускала лидерство, но ближе к весне сумела воспользоваться неудачами Реала и вновь вырвалась на первую строчку, сохраняя шансы взять титул Примеры.

Лига чемпионов для каталонцев тоже складывается не беспроблемно. Хозяева Камп Ноу позволили себе несколько осечек: если домашнее поражение от ПСЖ (1:2) еще можно списать на неудачный день, то ничья в Брюгге и крупное гостевое поражение от Челси (0:3) стали тревожным звоночком для тренерского штаба и болельщиков. Тем не менее в остальных пяти матчах Барселона выглядела безупречно и, набрав необходимое количество очков, уверенно прошла в следующий раунд плей-офф, обойдя своих конкурентов в турнирной таблице и вновь показав класс типичной европейской топ-команды.

Особо стоит отметить работу Ханси Флика с молодежью и восстановление уверенности в себе у некоторых лидеров, которые ранее испытывали турбулентность из-за травм. Ставка на командный прессинг, четкое взаимодействие между линиями и адаптация к разным игровым моделям приносят свои плоды. Сейчас каталонцы выглядят одним из самых организованных и сбалансированных коллективов Европы.

Статистика личных встреч

История противостояний Ньюкасла и Барселоны уходит своими корнями в конец прошлого столетия. Первый поединок остался за английской командой - в 1997 году «сороки» отпраздновали громкую победу. Однако после этого инициатива прочно перешла к испанскому клубу: последующие четыре встречи неизменно завершались в пользу Барселоны, в том числе и последний матч группового этапа текущей Лиги чемпионов, который состоялся в сентябре. Таким образом, у «сорок» есть повод для спортивной мести.

Прогноз

Букмекеры оставляют немалые шансы Ньюкаслу на положительный исход, учитывая их неуступчивый характер и поддержку домашних трибун. Однако Барселона на данный момент выглядит более ровной, сбалансированной и опытной командой, хорошо прошедшей групповую стадию и обладающей богатым европейским опытом. Ожидается, что борьба будет жаркой, и маловероятно, что кто-то одержит крупную победу, однако каталанцы все же имеют преимущество по составу и организации игры. Рекомендуем ставку на победу гостей с форой 0 (коэффициент - 1,80), учитывая стабильность выступлений Барселоны на выезде и их стремление быстро решить задачу выхода в следующий раунд.