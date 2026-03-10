Хаби Алонсо достиг соглашения с «Ливерпулем». Единственным спасением для Слоты станет победа в Лиге чемпионов

Дата публикации: 10-03-2026 13:10

Испанский тренер Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» после окончания текущего сезона, сообщает OK Diario.

По данным источника, между Алонсо и руководством английского клуба уже достигнута устная договорённость о будущем сотрудничестве. Предполагается, что контракт может быть рассчитан на три года.

Реализация этого соглашения, однако, будет зависеть от итогов выступления «Ливерпуля» под руководством нынешнего главного тренера Арне Слота. Отмечается, что договорённость может утратить силу в случае, если мерсисайдцы выиграют Лигу чемпионов УЕФА в этом сезоне.

Первые неофициальные переговоры между представителями «Ливерпуля» и окружением Хаби Алонсо прошли в конце ноября, когда тренер испытывал давление по итогам своей работы в предыдущем клубе. В это время руководство мерсисайдцев стало рассматривать возможность приглашения испанца в качестве главного наставника на следующий сезон.

Стоит отметить, что Алонсо был уволен из «Реала» в середине января текущего года, спустя всего несколько месяцев после назначения в свой первый сезон у команды.

Таким образом, клуб из английской Премьер-лиги готов дать Алонсо второй шанс в тренерской карьере. Этот шаг отражает амбиции «Ливерпуля» сохранить статус одного из лидеров европейского футбола и добиться успехов в международных турнирах. Если же команда продолжит показывать высокие результаты под руководством Арне Слота, то перспектива смены тренера может быть пересмотрена.