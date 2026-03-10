Александр Усик резко раскритиковал судейство в украинском футболе, заявив, что с таким подходом спорт обречён.

Дата публикации: 10-03-2026 13:12

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик выразил своё мнение о судействе в поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги между клубами «Полесье» и «Динамо Киев», который завершился со счётом 1:2.

«Хочу поддержать президента ФК «Полесье» Геннадия Буткевича и всю команду. Вчера вы показали невероятную игру. Вы всегда выступаете на высоком уровне и заслуживаете уважения.

Однако хочу отметить, что украинский футбол в нынешних условиях судейства находится на грани вымирания. Уже сейчас видно, как растущие и развивающиеся клубы, вкладывающие значительные ресурсы в развитие игры, страдают из-за ошибочных решений арбитров. Судьи, на мой взгляд, судят крайне плохо и несправедливо, что негативно сказывается на репутации футбола в нашей стране. В отношении «Динамо» у меня лично нет претензий — этот клуб я всегда поддерживал и продолжу это делать.

Необходимо срочно принимать меры, чтобы украинский футбол не перестал развиваться, а наоборот продолжал расти и приносить радость болельщикам», — написал Усик в своих социальных сетях.

Отметим, что матч вызвал бурные обсуждения и споры. В первом тайме арбитр отменил гол хозяев поля, а во второй половине встречи назначил пенальти против киевлян, при этом не удалив с поля защитника «Динамо» Кристиана Биловара, который совершил спорный фол.

После завершения игры руководство «Полесья» резко раскритиковало работу судей и даже предложило направить их на проверку с помощью полиграфа, чтобы выяснить объективность и честность принимаемых решений.

Такие события вновь поднимают вопрос о качестве судейства в украинском футболе и необходимости реформ, которые смогут обеспечить прозрачность и справедливость на всех уровнях игры. Только при условии честного и профессионального судейства украинский футбол сможет обрести стабильное развитие и вернуть доверие как игроков, так и болельщиков.