Артём Дзюба объявил о готовности вернуться в «Спартак»

Дата публикации: 10-03-2026 13:13

Нападающий тольяттинского «Акрон» Артём Дзюба сообщил о своей возможной будущей работе в московском «Спартаке». В настоящее время контракт 37-летнего футболиста с «Акроном» действует до конца июня 2026 года.

«Я открыт для возвращения в "Спартак". В какой роли — как игрок или тренер — покажет время», — цитирует слова Дзюбы ТАСС.

Путь Дзюбы в профессиональном футболе начался именно в московском «Спартаке». За годы карьеры он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо выступлений за «Спартак» и «Акрон», Артём также играл за санкт-петербургский «Зенит», «Томь», «Ростов», туляцкий «Арсенал», турецкий клуб «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».

По словам Дзюбы, несмотря на стабильный контракт с ныне действующим клубом, он не исключает возвращения в «Спартак», возможно, даже в иной роли, которая может открыться благодаря его обширному опыту и глубокому пониманию игры. Такое решение позволит ему продолжить развитие в футболе, будь то на поле или в тренерском штабе.