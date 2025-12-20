Дортмундская «Боруссия» одержала победу над гладбахской «Боруссией»

Дата публикации: 20-12-2025 02:30

На футбольном стадионе "Дортмунд" состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии сезона 2025/2026, в котором встретились представители двух одноимённых клубов - дортмундская и мёнхенгладбахская "Боруссия". Главным судьёй матча был Свен Яблонски. В напряжённой борьбе дортмундцы оказались сильнее и одержали победу со счетом 2:0.

Первый гол в этой встрече был забит уже на 10-й минуте. Отличился полузащитник Юлиан Брандт, воспользовавшийся передачей от защитника Никласа Зюле - точный удар позволил "Боруссии" из Дортмунда выйти вперед. В дальнейшем оба коллектива создали ряд опасных моментов, но без результативных действий. Второй забитый мяч зрители увидели только в компенсированное время: на 90+7-й минуте нападающий Максимилиан Байер мастерски реализовал свой шанс, тем самым укрепив преимущество хозяев поля.

По итогам 15 сыгранных туров дортмундская "Боруссия" набрала 32 очка и уверенно разместилась на второй позиции в турнирной таблице. В свою очередь, мёнхенгладбахская команда заработала 16 очков и занимает одиннадцатое место среди участников Бундеслиги.

В следующем туре "шмели" сразятся с клубом "Айнтрахт" 9 января. Мёнхенгладбахской "Боруссии" предстоит домашний матч против "Аугсбурга", который состоится 11 января. Ожидаются новые интригующие поединки, которые внесут коррективы в текущие позиции команд.