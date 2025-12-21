«Торино» нацелен на защитника «Наполи»

Дата публикации: 21-12-2025 23:57

Защитник «Наполи» Лука Марьянуччи попал в сферу интересов «Торино» и может стать одной из главных целей клуба на ближайшее трансферное окно. Как сообщает Football Italia, руководство туринской команды рассматривает Марьянуччи в качестве приоритетного варианта для усиления оборонительной линии. По имеющейся информации, сам футболист заинтересован в переходе, поскольку рассчитывает на большее количество игрового времени в новом клубе и возможность проявить себя на более высоком уровне.

Однако вопрос возможного трансфера пока что остаётся открытым - «Наполи» ещё не принял окончательного решения по судьбе защитника. Стоит отметить, что «Торино» уже проявлял интерес к Марьянуччи летом прошлого года, однако тогда стороны так и не смогли договориться. Взаимоотношения между клубами остаются весьма тёплыми - команды продолжают активно сотрудничать на трансферном рынке. Например, вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич сейчас находится в «Наполи» на правах аренды, а нападающий Джованни Симеоне прошлым летом отправился в туринский клуб также на условиях временного соглашения. Такое продуктивное сотрудничество может облегчить переговоры по переходу Марьянуччи, поэтому ожидается, что обсуждение сделки продолжится в ближайшее время.