Вратарь «Баварии» перешёл в аренду в «Саутгемптон»

Дата публикации: 08-01-2026 17:30

Немецкий клуб "Бавария" на своём официальном сайте сообщил, что голкипер Даниэль Перец уходит в аренду в английский "Саутгемптон".

Согласно заявлению, 25-летний израильский вратарь Даниэль Перец будет играть в "Саутгемптоне" на правах аренды до конца текущего сезона. Первую половину сезона Перец провёл в аренде в немецком "Гамбурге", где получил значительный игровой опыт и проявил себя с лучшей стороны. Теперь перед ним открывается новая глава - возможность попробовать свои силы в чемпионате Англии и продолжить профессиональное развитие.

В "Баварию" Даниэль Перец перешёл летом 2023 года из израильского "Маккаби" Тель-Авив. За то время, что он находится в мюнхенском клубе, Перец сыграл семь официальных матчей, а также помог "Баварии" выиграть чемпионат Германии в прошлом году. Благодаря успешным выступлениям на клубном уровне, он также стал основным вратарём национальной сборной Израиля и уже провёл 10 матчей за свою страну. Переход в команда английского чемпионата даст Перецу ценный опыт игры в другой конкурентной среде.