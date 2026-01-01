Рексем - Ноттингем Форест 09 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 09-01-2026 21:30
Стадион: Рейскурс Граунд (Рексем, Уэльс), вместимость: 15500
09 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Кубок Англии, 3. 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Ноттингем Форест, которое состоится 09 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рейскурс Граунд (Рексем, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рексем
Ноттингем Форест
Главные тренеры
|Фил Паркинсон
|Шон Дайч
История личных встреч
|04.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 2
|01.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|0 : 2
|29.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|2 : 1
|26.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|5 : 3
|19.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|06.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
| Лутон Таун
Форест Грин Роверс
|4 : 3
| Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
|4 : 1
| Барнсли
Йорк Сити
|3 : 2
| Спеннимур Таун
Барроу
|0 : 2
| Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
|1 : 3
| Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
|2 : 0
| Стивенидж
Честерфилд
|0 : 1
| Борхэм Вуд
Кроули Таун
|3 : 0
| Кру Александра
Донкастер Роверс
|1 : 2
| Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
|2 : 1
| Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
|2 : 1
| Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
|3 : 1
| Уилдстон
Саутенд Юнайтед
|1 : 0
| Ньюпорт Каунти
Гиллингем
|2 : 2 4 : 3
| Рединг
Карлайл Юнайтед
|2 : 3 ДВ
| Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
|1 : 0
| Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
|2 : 3
| Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
|2 : 1 ДВ
| Бромли
Бристоль Роверс
|1 : 2
| Солфорд Сити
Линкольн Сити
|1 : 1 4 : 2
| Блэкпул
Сканторп Юнайтед
|1 : 0
| Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
|3 : 2
| Маклсфилд Таун
Тоттон
|6 : 3
| Флитвуд Таун
Барнет
|2 : 1
| Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
|6 : 0
| Кембридж Юнайтед
Честер
|3 : 0
| Бакстон
Чатем Таун
|2 : 1 ДВ
| Галифакс Таун
Эксетер Сити
|0 : 2
| Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
|1 : 2 ДВ
| Слау Таун
Алтринчем
|2 : 1
| Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
|1 : 1 5 : 3
| Уимблдон
Гейтсхед
|0 : 2
| Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
|3 : 1
| Брэкли Таун
Ноттс Каунти
|2 : 2 4 : 3
| Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
|1 : 3
| Истли
Уолсолл
|0 : 3
| Порт Вейл
Молдон энд Типтри
|5 : 1
| Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
|1 : 2 ДВ
| Тамуорт
Лейтон Ориент
|0 : 1
2-й раунд
| Солфорд Сити
Лейтон Ориент
|4 : 0
| Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
|0 : 2
| Порт Вейл
Бристоль Роверс
|1 : 0
| Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
|4 : 0
| Гримсби Таун
Уилдстон
|4 : 0
| Флитвуд Таун
Лутон Таун
|2 : 2 4 : 2
| Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
|2 : 2 1 : 3
| Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
| Уиган Атлетик
Барроу
|2 : 2 4 : 3
| Питерборо Юнайтед
Барнсли
|0 : 1
| Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
|0 : 0 4 : 5
| Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
|4 : 0
| Челтнем Таун
Бакстон
|6 : 2
| Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
|1 : 2 ДВ
| Честерфилд
Донкастер Роверс
|1 : 2
| Слау Таун
Маклсфилд Таун
|1 : 3 ДВ
| Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
|3 : 0
| Гейтсхед
Уолсолл
|0 : 2
| Блэкпул
Карлайл Юнайтед
|4 : 1
| Брэкли Таун
Бёртон Альбион
|1 : 3