23:17 ()
Свернуть список

Рексем - Ноттингем Форест 09 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 09-01-2026 21:30
Стадион: Рейскурс Граунд (Рексем, Уэльс), вместимость: 15500
09 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Кубок Англии, 3. 3-й тур
Рексем
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Ноттингем Форест, которое состоится 09 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рейскурс Граунд (Рексем, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рексем
Рексем
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Англия Фил Паркинсон
Англия Шон Дайч
История личных встреч
04.01.2026 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 2Рексем
01.01.2026 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 2Рексем
29.12.2025 Англия — Чемпионшип 24-й тур Рексем2 : 1
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур Рексем5 : 3
19.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Рексем
06.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ноттингем Форест0 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 2
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
Турнирная таблица
1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс
4 : 3
Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
4 : 1
Барнсли
Йорк Сити
3 : 2
Спеннимур Таун
Барроу
0 : 2
Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
1 : 3
Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
2 : 0
Стивенидж
Честерфилд
0 : 1
Борхэм Вуд
Кроули Таун
3 : 0
Кру Александра
Донкастер Роверс
1 : 2
Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
2 : 1
Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
3 : 1
Уилдстон
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Ньюпорт Каунти
Гиллингем
2 : 2 4 : 3
Рединг
Карлайл Юнайтед
2 : 3 ДВ
Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
1 : 0
Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
2 : 3
Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
2 : 1 ДВ
Бромли
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
Линкольн Сити
1 : 1 4 : 2
Блэкпул
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
3 : 2
Маклсфилд Таун
Тоттон
6 : 3
Флитвуд Таун
Барнет
2 : 1
Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
6 : 0
Кембридж Юнайтед
Честер
3 : 0
Бакстон
Чатем Таун
2 : 1 ДВ
Галифакс Таун
Эксетер Сити
0 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 2 ДВ
Слау Таун
Алтринчем
2 : 1
Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
1 : 1 5 : 3
Уимблдон
Гейтсхед
0 : 2
Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
3 : 1
Брэкли Таун
Ноттс Каунти
2 : 2 4 : 3
Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
1 : 3
Истли
Уолсолл
0 : 3
Порт Вейл
Молдон энд Типтри
5 : 1
Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
1 : 2 ДВ
Тамуорт
Лейтон Ориент
0 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
4 : 0
Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
0 : 2
Порт Вейл
Бристоль Роверс
1 : 0
Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
4 : 0
Гримсби Таун
Уилдстон
4 : 0
Флитвуд Таун
Лутон Таун
2 : 2 4 : 2
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
2 : 2 1 : 3
Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
3 : 1
Уиган Атлетик
Барроу
2 : 2 4 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
0 : 1
Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
0 : 0 4 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
4 : 0
Челтнем Таун
Бакстон
6 : 2
Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
1 : 2 ДВ
Честерфилд
Донкастер Роверс
1 : 2
Слау Таун
Маклсфилд Таун
1 : 3 ДВ
Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Гейтсхед
Уолсолл
0 : 2
Блэкпул
Карлайл Юнайтед
4 : 1
Брэкли Таун
Бёртон Альбион
1 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close