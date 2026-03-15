«Барселона» одержала крупную победу над «Севильей» в 28-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 15-03-2026 21:29

Завершился поединок 28-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026, в котором встретились «Барселона» и «Севилья». Матч прошёл на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Главным судьей встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте. Победу уверенно одержала команда хозяев поля с итоговым счётом 5:2.

Игра началась с успеха нападающего «Барселоны» Рафиньи, который реализовал пенальти уже на 9-й минуте. Спустя двенадцать минут он повторил успех, оформив второй пенальти в матче и забив дубль. На 38-й минуте полузащитник каталонцев Даниэль Ольмо удвоил преимущество своей команды, забив третий гол. В конце первого тайма защитник «Севильи» Осо смог немного сократить разрыв, поразив ворота «Барселоны» на 45+4-й минуте.

Во втором тайме Рафинья продолжил забивать и на 51-й минуте оформил хет-трик, установив уверенное преимущество для своей команды. Уже на 60-й минуте защитник «Барселоны» Жоау Канселу забил пятый мяч, существенно укрепив позиции хозяев. В концовке матча, на 90+2-й минуте, футболист «Севильи» Джибриль Соу забил второй гол своей команды, однако это не изменило итоговую картину — 5:2 в пользу «Барселоны».

После этой победы «Барселона» занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании с 70 очками после 28 сыгранных матчей. Команда опережает своего главного конкурента «Реал Мадрид» на четыре очка. «Севилья», имея в активе 31 очко, расположилась на 14 месте в таблице.

В ближайшем туре 22 марта «Барселона» проведёт домашнюю встречу с «Райо Вальекано», а «Севилья» сыграет с «Валенсией» днём ранее.