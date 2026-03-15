«Тоттенхэм» не проиграл «Ливерпулю» в 30-м туре АПЛ

Дата публикации: 15-03-2026 21:32

 

Завершился матч 30-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча, прошедшая на легендарном стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 1:1. Главным судьёй встречи был назначен Крис Кавана.

Счёт в матче был открыт уже на 18-й минуте, когда Доминик Собослай сумел поразить ворота гостей и вывести «красных» вперёд. Однако удержать преимущество «Ливерпулю» не удалось: на 90-й минуте Ришарлисон забил ответный мяч, принесший «Тоттенхэму» важное очко.

После этой результативной ничьи «Ливерпуль» с 49 очками занимает 5-е место в турнирной таблице высшего дивизиона английского чемпионата, тогда как «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками располагается на 16-й позиции.

В ближайших матчах «красные» 21 марта отправятся в гости к «Брайтон энд Хоув Альбион», тогда как «шпоры» 22 марта на своём поле примут «Ноттингем Форест». Эти встречи могут стать ключевыми в борьбе за сохранение позиций в таблице.

