Ренн - Лилль 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 21:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Ренн
Лилль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лилль, которое состоится 15 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
30ФранцияврБрис Самба
18КамерунзщМахамаду Нагида
24ФранциязщАнтони Руо
3ФранциязщЛилиан Брассье
45ФранцияпзМахди Камара
70ФранцияпзАрно Норден
21ФранцияпзВалентин Ронжье
26ФранцияпзКентен Мерлен
4ФинляндияпзГлен Камара
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
9ФранциянпЭстебан Леполь
1ТурцияврБерке Озер
3БельгиязщНатан Нгой
22ПортугалиязщТьягу Сантош
15ФранциязщРомен Перро
23АлжирзщАйсса Манди
12БельгиязщТома Мёнье
32ФранцияпзАйюб Буадди
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
6АлжирпзНабиль Бенталеб
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
7БельгиянпМатиас Фернандес
Главные тренеры
ФранцияСебастьен Тамбуре (и.о.)
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
03.01.2026Франция — Лига 117-й турЛилль0 : 2Ренн
16.02.2025Франция — Лига 122-й турРенн0 : 2Лилль
24.11.2024Франция — Лига 112-й турЛилль1 : 0Ренн
10.03.2024Франция - Лига 125-й турЛилль2 : 2Ренн
16.09.2023Франция - Лига 15-й турРенн2 : 2Лилль
04.02.2023Франция - Лига 122-й турРенн1 : 3Лилль
06.11.2022Франция - Лига 114-й турЛилль1 : 1Ренн
21.05.2022Франция - Лига 138-й турЛилль2 : 2Ренн
01.12.2021Франция - Лига 116-й турРенн1 : 2Лилль
24.01.2021Франция - Лига 121-й турРенн0 : 1Лилль
08.03.2026Франция — Лига 125-й тур0 : 4Ренн
28.02.2026Франция — Лига 124-й турРенн1 : 0
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур0 : 3Ренн
13.02.2026Франция — Лига 122-й турРенн3 : 1
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур3 : 1Ренн
12.03.2026Лига Европы1/8 финала. 1-й матчЛилль0 : 1
08.03.2026Франция — Лига 125-й турЛилль1 : 1
01.03.2026Франция — Лига 124-й турЛилль1 : 0
26.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матч0 : 2 ДВЛилль
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур0 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2656
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Лорьян2637
9 Страсбург2536
10 Брест2536
11 Анже2632
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Ницца2627
15 Гавр2526
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

