Ренн - Лилль 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лилль, которое состоится 15 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Брис Самба
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|24
|зщ
|Антони Руо
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|45
|пз
|Махди Камара
|70
|пз
|Арно Норден
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|4
|пз
|Глен Камара
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|15
|зщ
|Ромен Перро
|23
|зщ
|Айсса Манди
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|Себастьен Тамбуре (и.о.)
|Бруно Женезио
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 4
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2 ДВ
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ренн
|25
|43
| 6
Лига конференций
|Лилль
|25
|41
|7
|Монако
|25
|40
|8
|Лорьян
|26
|37
|9
|Страсбург
|25
|36
|10
|Брест
|25
|36
|11
|Анже
|26
|32
|12
|Тулуза
|25
|31
|13
|Париж
|25
|27
|14
|Ницца
|26
|27
|15
|Гавр
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|Осер
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|25
|13