Фрайбург - Унион 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Унион, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|43
|зщ
|Бруно Огбус
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|31
|нп
|Игор Матанович
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|31
|вр
|Матео Раб
|5
|зщ
|Данило Дуки
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|33
|пз
|Алекс Крал
|23
|нп
|Андрей Илич
|10
|нп
|Ильяс Анса
|Юлиан Шустер
|Ларс Фосслер
|Штеффен Баумгарт
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|13.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|08.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 4
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|67
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|26
|45
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|26
|31
|10
|Гамбург
|26
|30
|11
|Унион
|25
|28
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Кёльн
|26
|25
|14
|Вердер
|25
|25
|15
|Майнц
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|14