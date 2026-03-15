01:07 ()
ПСЖ - Нант 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 18:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
15 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
17.08.2025Франция — Лига 11-й турНант0 : 1ПСЖ
22.04.2025Франция — Лига 129-й турНант1 : 1ПСЖ
30.11.2024Франция — Лига 113-й турПСЖ1 : 1Нант
17.02.2024Франция - Лига 122-й турНант0 : 2ПСЖ
09.12.2023Франция - Лига 115-й турПСЖ2 : 1Нант
04.03.2023Франция - Лига 126-й турПСЖ4 : 2Нант
03.09.2022Франция - Лига 16-й турНант0 : 3ПСЖ
31.07.2022Суперкубок Франции 2022ФиналПСЖ4 : 0Нант
19.02.2022Франция - Лига 125-й турНант3 : 1ПСЖ
20.11.2021Франция - Лига 114-й турПСЖ3 : 1Нант
11.03.2026Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСЖ5 : 2
06.03.2026Франция — Лига 125-й турПСЖ1 : 3
28.02.2026Франция — Лига 124-й тур0 : 1ПСЖ
25.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчПСЖ2 : 2
21.02.2026Франция — Лига 123-й турПСЖ3 : 0
07.03.2026Франция — Лига 125-й турНант0 : 1
01.03.2026Франция — Лига 124-й тур1 : 0Нант
22.02.2026Франция — Лига 123-й турНант2 : 0
13.02.2026Франция — Лига 122-й тур3 : 1Нант
07.02.2026Франция — Лига 121-й турНант0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2656
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Лорьян2637
9 Страсбург2536
10 Брест2536
11 Анже2632
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Ницца2627
15 Гавр2526
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
