«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в поединке 28-го тура испанской Ла Лиги

Дата публикации: 14-03-2026 20:32

Матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 между мадридским «Атлетико» и «Хетафе» завершился победой хозяев со счётом 1:0. встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, а главным арбитром назначили Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса. Это важная победа для «Атлетико», которая позволила команде подняться на третье место в турнирной таблице.

Единственный гол в матче забил защитник «Атлетико» Науэль Молина уже на 8-й минуте игры, открыв счёт и задав тон всей встрече. Во втором тайме на 55-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Абделькадир Абкар, что значительно осложнило задачу гостей по поиску ответного гола.

После 28 сыгранных матчей «Атлетико» набрал 57 очков и занимает прочное третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Хетафе», несмотря на старания, располагается на девятой позиции с 35 очками в активе, что отражает текущие трудности команды.

В ближайших турах «Атлетико» предстоит непростая встреча: 22 марта команда сыграет в гостях с мадридским «Реалом» – принципиальным соперником из той же столицы. На день раньше — 21 марта — «Хетафе» примет на своём поле «Эспаньол» и постарается набрать важные очки для улучшения турнирного положения.

Таким образом, данный матч стал значимым этапом в борьбе за высокие места в чемпионате, где «Атлетико» сумел проявить характер и выдержку, обеспечив себе ощутимое преимущество в таблице.