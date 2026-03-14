«Интер» не сумел победить «Аталанту» в 29-м туре Серии А

Дата публикации: 14-03-2026 20:28

Завершился поединок 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Интер» и «Аталанта». Матч прошёл на знаменитом стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Главным судьёй встречи стал Джанлука Манганьелло. Поединок завершился ничьей с результатом 1:1.

Первый забитый мяч принадлежит Франческо Эспозито, который в составе команды хозяев сумел отличиться на 26-й минуте первого тайма. Во второй половине игры, на 82-й минуте, форвард гостей Никола Крстович сравнял счёт, поставив окончательную точку в матче.

По итогам 29 сыгранных туров «Интер» набрал 68 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» же занимает седьмое место, имея в активе 47 баллов.

В ближайшем, 30-м туре, который пройдёт 22 марта, «Интер» будет играть на выезде против «Фиорентины», в то время как «Аталанта» примет «Верону» на своём поле в тот же день. Эти матчи станут важной проверкой сил для обеих команд в борьбе за высокие позиции в чемпионате.