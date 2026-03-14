Суббота 14 марта
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
14 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 26-й тур
Галатасарай
Истанбул Башакшехир

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Истанбул Башакшехир, которое состоится 14 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Галатасарай
Стамбул
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Турция Чагдаш Атан
Турция Нури Шахин
История личных встреч
18.12.2025 Кубок Турции Группа A. 1-й тур Галатасарай1 : 0Истанбул Башакшехир
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Галатасарай
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Галатасарай2 : 0Истанбул Башакшехир
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Галатасарай
10.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Галатасарай2 : 0Истанбул Башакшехир
23.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Галатасарай
08.05.2023 Турция - Суперлига 33-й тур Галатасарай1 : 0Истанбул Башакшехир
12.11.2022 Турция - Суперлига 14-й тур Истанбул Башакшехир0 : 7Галатасарай
07.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур Истанбул Башакшехир0 : 0Галатасарай
18.12.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Галатасарай1 : 1Истанбул Башакшехир
10.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Галатасарай1 : 0
07.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур 0 : 1Галатасарай
03.03.2026 Кубок Турции Группа A. 4-й тур 1 : 2Галатасарай
28.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Галатасарай3 : 1
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 2 ДВГалатасарай
07.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур Истанбул Башакшехир2 : 1
03.03.2026 Кубок Турции Группа A. 4-й тур Истанбул Башакшехир2 : 4
27.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Истанбул Башакшехир2 : 0
21.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 1 : 2Истанбул Башакшехир
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Истанбул Башакшехир2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2561
2
Лига чемпионов
Фенербахче2657
3
Лига Европы
Трабзонспор2554
4
Лига конференций
Бешикташ2546
5 Истанбул Башакшехир2542
6 Гёзтепе2542
7 Коджаэлиспор2533
8 Газиантеп2633
9 Самсунспор2532
10 Ризеспор2530
11 Аланьяспор2527
12 Генчлербирлиги2525
13 Коньяспор2524
14 Антальяспор2624
15 Эюпспор2522
16
Зона вылета
Касымпаша2521
17
Зона вылета
Кайсериспор2520
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2617

