Байер - Бавария 14 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бавария, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|8
|пз
|Роберт Андрих
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|16
|пз
|Аксель Тап-Кобрисса
|19
|нп
|Эрнест Поку
|11
|нп
|Мартен Терье
|14
|нп
|Патрик Шик
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|20
|пз
|Том Бишоф
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Ленарт Карл
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|Каспер Юльманн
|Венсан Компани
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|30.09.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|11.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|04.03.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|10.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 6
|06.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|55
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|25
|49
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|25
|44
|7
|Айнтрахт Ф
|25
|35
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|25
|31
|10
|Гамбург
|25
|29
|11
|Унион
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|25
|13
|Вердер
|25
|25
|14
|Кёльн
|25
|24
|15
|Майнц
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|14