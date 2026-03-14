Суббота 14 марта
Байер - Бавария 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Байер
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бавария, которое состоится 14 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Байер
Леверкузен
Бавария
Мюнхен
28ГерманияврЯнис Бласвих
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
8ГерманияпзРоберт Андрих
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30АлжирпзИбрахим Маза
16ФранцияпзАксель Тап-Кобрисса
19НидерландынпЭрнест Поку
11ФранциянпМартен Терье
14ЧехиянпПатрик Шик
26ГерманияврСвен Ульрайх
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
6ГерманияпзЙозуа Киммих
20ГерманияпзТом Бишоф
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзЛенарт Карл
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0Байер
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБайер0 : 2Бавария
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБавария3 : 0Байер
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБайер0 : 0Бавария
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаБавария0 : 1Байер
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБавария1 : 1Байер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБайер3 : 0Бавария
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2Байер
19.03.2023Германия — Бундеслига25-й турБайер2 : 1Бавария
30.09.2022Германия — Бундеслига8-й турБавария4 : 0Байер
11.03.2026Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБайер1 : 1
07.03.2026Германия — Бундеслига25-й тур3 : 3Байер
04.03.2026Германия — Бундеслига17-й тур0 : 1Байер
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й турБайер1 : 1
24.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБайер0 : 0
10.03.2026Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч1 : 6Бавария
06.03.2026Германия — Бундеслига25-й турБавария4 : 1
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й тур2 : 3Бавария
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турБавария3 : 2
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур0 : 3Бавария
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2566
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2555
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2549
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2544
7 Айнтрахт Ф2535
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2531
10 Гамбург2529
11 Унион2528
12 Боруссия М2525
13 Вердер2525
14 Кёльн2524
15 Майнц2524
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2524
17
Зона вылета
Вольфсбург2520
18
Зона вылета
Хайденхайм2514

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
