«Челси» продлил соглашение с капитаном Рисом Джеймсом до 2032 года

Дата публикации: 13-03-2026 15:04

Защитник английского клуба «Челси» Рис Джеймс официально продлил свой контракт с командой. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

«Челси» с гордостью сообщает, что их капитан, Рис Джеймс, подписал новое соглашение, которое будет действовать до 2032 года.

Рис начал тренироваться в академии «Челси» ещё в шесть лет и последовательно прошёл все возрастные категории. Со временем он стал одним из ключевых игроков основной команды. За свою карьеру в клубе Джеймс сыграл свыше 200 матчей, одержал победы в пяти крупных турнирах, включая Лигу чемпионов УЕФА 2021 года, а также дважды становился победителем клубного чемпионата мира ФИФА. Кроме того, в более чем 50 встречах он выходил на поле с капитанской повязкой, ведя «синих» к победам», - говорится в официальном заявлении клуба.

Подписание такого длительного контракта подчеркивает доверие клуба к Рису Джеймсу и его важность для будущих успехов «Челси». Фаны с нетерпением ждут продолжения его выступлений, ведь он уже давно заслужил статус одного из лидеров команды.