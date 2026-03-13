Капелло объяснил провал итальянских клубов в еврокубках

Дата публикации: 13-03-2026 03:24

Бывший главный тренер таких известных клубов, как "Милан", "Реал" и сборной России по футболу, Фабио Капелло поделился своим мнением о неудачах итальянских команд в еврокубках. Кроме того, наставник оценил перспективы национальной сборной на отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года.

По его словам, существует глубокая связь между результатами клубов в европейских турнирах и шансами Италии пробиться на мировое первенство, и корни проблем кроются в уровне иностранных игроков, выступающих в Серии А.

«Когда я тренировал, в Италии играли одни из лучших футболистов мира. В настоящее время среди них — Модрич, Рабьо и несколько других. Мы продолжаем продавать действительно сильных игроков, но раньше, по крайней мере до 2010 года, лучшие таланты со всего мира приезжали именно к нам, потому что Италия была эталоном качества. Без такого примера сложно ожидать, что наши футболисты смогут расти и развиваться дальше. Впрочем, это не единственная трудность.

В Серии А стало заметно меньше итальянских футболистов. Их места занимают иностранцы, порой далеко не самого высокого уровня. Насколько мы уверены, что все они превосходят наших игроков? Если же мы вновь не сумеем квалифицироваться на третий подряд чемпионат мира, это будет очевидным знаком того, что политика развития молодёжного футбола в стране была выбрана неверно» — отметил Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.

Таким образом, по его мнению, ключ к успеху итальянского футбола лежит в укреплении национальной базы, предоставлении молодым талантам большего игрового времени и создании условий, в которых отечественные игроки смогут вырасти до уровня мировых звезд. Лишь при таких условиях Италия сможет вернуть себе прежний статус и добиться успеха как на клубном, так и на международном уровне.