Агент Холанда прокомментировал слухи о заинтересованности «Барселоны» в футболисте

Дата публикации: 13-03-2026 03:19

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, Рафаэла Пимента, прокомментировала слухи о возможном интересе «Барселоны» к её клиенту. Ранее Виктор Фонт, претендент на пост президента каталонского клуба, высказывал предположение, что при его руководстве «Барса» может попытаться подписать форварда английской команды.

Пимента отметила, что у них остаётся большое уважение к «Барселоне» и восхищение её историей, однако никаких переговоров с игроком или руководством каталонского клуба по поводу трансфера не велось.

Также она подчеркнула, что Холанд недавно продлил контракт с «Манчестер Сити» и очень доволен своим нынешним положением в клубе. Всё у него складывается отлично, поэтому обсуждение перехода сейчас неуместно.

«Мы не ведём никаких разговоров о трансфере, поскольку ситуация в „Манчестер Сити“ для Эрлинга прекрасная», — заявила Пимента в интервью журналисту El Chiringuito Маркосу Бенито.

Текущий контракт Эрлинга Холанда с «горожанами» действует до лета 2034 года, что говорит о долгосрочных планах клуба, связанных с этим перспективным футболистом.