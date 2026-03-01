23:18 ()
Полтава - Карпаты 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 13:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
13 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 20-й тур
Полтава
Карпаты

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Карпаты, которое состоится 13 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Испания Франсиско Фернандес
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Карпаты1 : 1Полтава
26.10.2016 Кубок Украины 1/8 финала Полтава2 : 1Карпаты
21.09.2011 Кубок Украины 1/16 финала Полтава0 : 1Карпаты
08.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур 4 : 0Полтава
02.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Полтава0 : 2
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 3 : 2Полтава
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Полтава1 : 2
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Полтава0 : 3
08.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур Карпаты1 : 1
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Карпаты0 : 1
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Карпаты
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 3 : 2Карпаты
05.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1944
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1941
3
Лига конференций
Полесье1936
4 Динамо К1935
5 Кривбасс1931
6 Металлист 19251831
7 Колос1928
8 Заря1927
9 Оболонь-Бровар1924
10 Верес1821
11 Карпаты1920
12 Кудровка1920
13
Стыковая зона
Рух В1919
14
Стыковая зона
Эпицентр1917
15
Зона вылета
Александрия1911
16
Зона вылета
Полтава199

Отзывы и комментарии к матчу

