ПЕК Зволле - Гронинген 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 21:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
13 Марта 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Гронинген, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Гронинген
Гронинген
16 Нидерланды вр Том де Граф
6 Нидерланды зщ Тристан Гойер
5 Нидерланды зщ Тейс Велтхёйс
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
30 Новая Зеландия пз Райан Томас
8 Нидерланды пз Зико Бюрместер
9 Дания пз Юнес Намли
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
7 Англия нп Шола Шоретире
10 Нидерланды нп Кун Костонс
13 Словения вр Ловро Штубляр
16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
17 Нидерланды пз David van der Werff
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
7 Норвегия пз Трэвис Хернес
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
26 Нидерланды нп Том ван Берген
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гронинген2 : 2ПЕК Зволле
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле2 : 0Гронинген
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гронинген0 : 0ПЕК Зволле
20.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гронинген
03.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гронинген1 : 1ПЕК Зволле
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 0Гронинген
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген1 : 0ПЕК Зволле
01.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 0Гронинген
21.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Гронинген2 : 0ПЕК Зволле
29.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле3 : 2Гронинген
08.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПЕК Зволле0 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур ПЕК Зволле1 : 2
07.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Гронинген3 : 1
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 3 : 2Гронинген
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 2 : 1Гронинген
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Гронинген1 : 2
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2668
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2649
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2646
4
Лига Европы
Твенте2644
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2644
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2638
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2637
9 Утрехт2635
10 Гронинген2634
11 Фортуна2632
12 Гоу Эхед Иглс2629
13 ПЕК Зволле2629
14 Волендам2627
15 Эксельсиор2626
16
Стыковая зона
Телстар2624
17
Зона вылета
НАК Бреда2623
18
Зона вылета
Хераклес2618

Отзывы и комментарии к матчу

