ПЕК Зволле - Гронинген 13 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Гронинген, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Том де Граф
|6
|зщ
|Тристан Гойер
|5
|зщ
|Тейс Велтхёйс
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|30
|пз
|Райан Томас
|8
|пз
|Зико Бюрместер
|9
|пз
|Юнес Намли
|25
|пз
|Тейс Остинг
|7
|нп
|Шола Шоретире
|10
|нп
|Кун Костонс
|13
|вр
|Ловро Штубляр
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|17
|пз
|David van der Werff
|18
|пз
|Тиго Ланд
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|7
|пз
|Трэвис Хернес
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|26
|нп
|Том ван Берген
|Дик Люккин
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|21.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 0
|29.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 2
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 2
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|3 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|3 : 2
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|49
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|26
|46
| 4
Лига Европы
|Твенте
|26
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|26
|37
|9
|Утрехт
|26
|35
|10
|Гронинген
|26
|34
|11
|Фортуна
|26
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|26
|29
|13
|ПЕК Зволле
|26
|29
|14
|Волендам
|26
|27
|15
|Эксельсиор
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|26
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18