Кристал Пэлас - АЕК Ларнака 12 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - АЕК Ларнака, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|34
|зщ
|Шади Риад
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|29
|пз
|Эванн Гессан
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Златан Аломерович
|27
|зщ
|Валентин Роберж
|14
|зщ
|Анхель Гарсия
|22
|зщ
|Элохор Годсуилл
|15
|зщ
|Хрвое Миличевич
|4
|зщ
|Энрик Саборит
|7
|пз
|Луиш Густаву
|21
|пз
|Хорхе Мирамон
|17
|пз
|Пере Понс
|11
|нп
|Риад Баич
|9
|нп
|Джордже Иванович
|Оливер Гласнер
|Иманоль Идьякес
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|05.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|06.03.2026
|Кипр — Первый дивизион
|25-й тур
|3 : 0
|01.03.2026
|Кипр — Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|12.03
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|12.03
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|12.03
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|12.03
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|12.03
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|12.03
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05