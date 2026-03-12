01:47 ()
Кристал Пэлас - АЕК Ларнака 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 22:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
12 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - АЕК Ларнака, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
26 США зщ Крис Ричардс
34 Марокко зщ Шади Риад
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
29 Кот-д'Ивуар пз Эванн Гессан
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
1 Германия вр Златан Аломерович
27 Кипр зщ Валентин Роберж
14 Испания зщ Анхель Гарсия
22 Нигерия зщ Элохор Годсуилл
15 Босния и Герцеговина зщ Хрвое Миличевич
4 Испания зщ Энрик Саборит
7 Португалия пз Луиш Густаву
21 Испания пз Хорхе Мирамон
17 Испания пз Пере Понс
11 Босния и Герцеговина нп Риад Баич
9 Сербия нп Джордже Иванович
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Испания Иманоль Идьякес
История личных встреч
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Кристал Пэлас0 : 1АЕК Ларнака
05.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 3Кристал Пэлас
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Кристал Пэлас2 : 0
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 0
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Кристал Пэлас
06.03.2026 Кипр — Первый дивизион 25-й тур АЕК Ларнака3 : 0
01.03.2026 Кипр — Первый дивизион 24-й тур АЕК Ларнака1 : 1
22.02.2026 Кипр — Первый дивизион 23-й тур 2 : 1АЕК Ларнака
14.02.2026 Кипр — Первый дивизион 22-й тур АЕК Ларнака0 : 1
08.02.2026 Кипр — Первый дивизион 21-й тур 1 : 2АЕК Ларнака
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
12.0319.03
АЗ Алкмар
Спарта П
12.0319.03
Самсунспор
Райо Вальекано
12.0319.03
Лех П
Шахтёр
12.0319.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
12.0319.03
Фиорентина
Ракув
12.0319.03
Сигма Оломоуц
Майнц
12.0319.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

