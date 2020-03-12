01:46 ()
Штутгарт - Порту 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 19:45
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
12 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Штутгарт
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Порту, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Порту
Порту, Португалия
33 Германия вр Александр Нюбель
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
14 Швейцария зщ Лука Хакес
24 Германия зщ Йефф Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
18 Германия нп Джейми Левелинг
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
27 Турция нп Дениз Гюль
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 2Штутгарт
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Штутгарт4 : 0
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Штутгарт0 : 1
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 3 : 3Штутгарт
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 4Штутгарт
08.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Порту
03.03.2026 Кубок Португалии 1/2 финала 1 : 0Порту
27.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Порту3 : 1
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 0
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
12.0319.03
Лилль
Астон Вилла
12.0319.03
Панатинаикос
Бетис
12.0319.03
Штутгарт
Порту
12.0319.03
Команда12
Сельта
Лион
12.0319.03
Генк
Фрайбург
12.0319.03
Ференцварош
Брага
12.0318.03
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

