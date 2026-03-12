01:44 ()
Ноттингем Форест - Мидтьюлланн 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 22:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
12 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Мидтьюлланн, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
26 Бельгия вр Матц Селс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия зщ Ола Айна
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Англия пз Омари Хатчинсон
7 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
16 Исландия вр Элиас Рабн Олафссон
6 Хорватия зщ Мартин Эрлич
22 Дания зщ Мадс Бек Сёренсен
4 Сенегал зщ Усман Диао
43 Швейцария зщ Кевин Мбабу
55 Дания зщ Виктор Бак
58 Турция пз Араль Шимшир
8 Дания пз Филип Биллинг
21 Эквадор пз Дениль Кастильо
10 Южная Корея нп Чхо Кю Сун
74 Бразилия нп Жуниор Брумадо
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Дания Майк Тулльберг
История личных встреч
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Ноттингем Форест2 : 3Мидтьюлланн
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Ноттингем Форест1 : 2
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Ноттингем Форест
01.03.2026 Дания — Суперлига 22-й тур Мидтьюлланн0 : 0
22.02.2026 Дания — Суперлига 21-й тур 0 : 4Мидтьюлланн
15.02.2026 Дания — Суперлига 20-й тур 1 : 4Мидтьюлланн
08.02.2026 Дания — Суперлига 19-й тур Мидтьюлланн2 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Мидтьюлланн2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
12.0319.03
Лилль
Астон Вилла
12.0319.03
Панатинаикос
Бетис
12.0319.03
Штутгарт
Порту
12.0319.03
Команда12
Сельта
Лион
12.0319.03
Генк
Фрайбург
12.0319.03
Ференцварош
Брага
12.0318.03
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

