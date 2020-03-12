Целе - АЕК Афины 12 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - АЕК Афины, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жан-Люк Лебан
|2
|зщ
|Хуанхо Ньето
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|3
|зщ
|Дамьян Вуклишевич
|27
|пз
|Ivan Ćalušić
|94
|пз
|Rudi Vancas
|8
|пз
|Марио Квешич
|4
|пз
|Дарко Хрка
|10
|нп
|Свит Сешлар
|47
|нп
|Армандас Кучис
|20
|нп
|Никита Иосифов
|1
|вр
|Томас Стракоша
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|29
|зщ
|Джеймс Пенрис
|18
|пз
|Рэзван Марин
|13
|пз
|Орбелин Пинеда
|19
|пз
|Никлас Элиассон
|11
|пз
|Абубакари Койта
|9
|нп
|Лука Йович
|25
|нп
|Барнабаш Варга
|Альберт Риера
|Марко Николич
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|05.03.2026
|Словения — Первая лига
|23-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Словения — Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|14.02.2026
|Словения — Первая лига
|22-й тур
|5 : 1
|07.03.2026
|Греция — Суперлига
|24-й тур
|1 : 0
|01.03.2026
|Греция — Суперлига
|23-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|4 : 0
|15.02.2026
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 4
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|12.03
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|12.03
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|12.03
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|12.03
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|12.03
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|12.03
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05