01:44 ()
Свернуть список

Целе - АЕК Афины 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 22:00
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
12 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Целе
АЕК Афины

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - АЕК Афины, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
АЕК Афины
Афины, Греция
1 Словения вр Жан-Люк Лебан
2 Испания зщ Хуанхо Ньето
44 Польша зщ Лукаш Бейгер
3 Словения зщ Дамьян Вуклишевич
27 Хорватия пз Ivan Ćalušić
94 Словения пз Rudi Vancas
8 Босния и Герцеговина пз Марио Квешич
4 Словения пз Дарко Хрка
10 Словения нп Свит Сешлар
47 Литва нп Армандас Кучис
20 Россия нп Никита Иосифов
1 Албания вр Томас Стракоша
12 Греция зщ Лазарос Рота
2 Камерун зщ Ароль Мукуди
44 Португалия зщ Филипе Релвас
29 Шотландия зщ Джеймс Пенрис
18 Румыния пз Рэзван Марин
13 Мексика пз Орбелин Пинеда
19 Швеция пз Никлас Элиассон
11 Мавритания пз Абубакари Койта
9 Сербия нп Лука Йович
25 Венгрия нп Барнабаш Варга
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
Сербия Марко Николич
История личных встреч
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Целе3 : 1АЕК Афины
05.03.2026 Словения — Первая лига 23-й тур 2 : 1Целе
01.03.2026 Словения — Первая лига 24-й тур 1 : 0Целе
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Целе3 : 2
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 3Целе
14.02.2026 Словения — Первая лига 22-й тур Целе5 : 1
07.03.2026 Греция — Суперлига 24-й тур АЕК Афины1 : 0
01.03.2026 Греция — Суперлига 23-й тур 2 : 2АЕК Афины
22.02.2026 Греция — Суперлига 22-й тур АЕК Афины4 : 0
15.02.2026 Греция — Суперлига 21-й тур 0 : 0АЕК Афины
08.02.2026 Греция — Суперлига 20-й тур 0 : 4АЕК Афины
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
12.0319.03
АЗ Алкмар
Спарта П
12.0319.03
Самсунспор
Райо Вальекано
12.0319.03
Лех П
Шахтёр
12.0319.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
12.0319.03
Фиорентина
Ракув
12.0319.03
Сигма Оломоуц
Майнц
12.0319.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close