«Будё-Глимт» одержал крупную победу над «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 12-03-2026 02:00

Завершился первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, в котором встретились «Будё-Глимт» из Норвегии и португальский «Спортинг». Матч прошёл на стадионе «Аспмюра» в городе Будё. Главным арбитром встречи был Иван Кружляк из Словакии. Хозяева поля одержали убедительную победу со счётом 3:0.

На 32-й минуте полузащитник Сондре Брунстад реализовал пенальти, открыв счёт для «Будё-Глимт». В добавленное время первого тайма, на 45+1-й минуте, форвард Оле-Дидрик Бломберг удвоил преимущество своей команды, забив второй мяч. Вторая половина встречи завершилась голом Каспера Хёга, который отличился на 71-й минуте, установив окончательный счёт в матче. Российский голкипер норвежской команды Никита Хайкин провёл все 90 минут на поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности и продемонстрировал надежную игру.

Ответный матч между «Спортингом» и «Будё-Глимт» запланирован на вторник, 17 марта. Победитель пары продолжит борьбу в четвертьфинале Лиги чемпионов, где встретится с сильнейшей командой из противостояния между «Арсеналом» и «Байером». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 1:1.