Пеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов

Дата публикации: 12-03-2026 00:53

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола достиг отметки в 190 матчей в Лиге чемпионов УЕФА, сравнявшись по этому показателю с легендарным наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Об этом свидетельствуют данные популярного статистического портала Squawka.

Лидером по числу проведённых игр в этом престижном турнире остаётся Карло Анчелотти, который провёл на поле 218 матчей, оставаясь непобедимым рекордсменом среди тренеров.

В настоящий момент на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Сейчас счёт в пользу испанской команды — 3:0. Хет-трик в составе «сливочных» оформил полузащитник Федерико Вальверде, который доминирует на поле своим выдающимся мастерством.

Этот матч вызывает большой интерес у болельщиков по всему миру, ведь встречаются две мощные команды с богатой историей и амбициями на этот сезон. «Реал» демонстрирует впечатляющую игру, а «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стремится изменить ход встречи, несмотря на сложный счёт. Впереди ещё второй матч, который обещает быть не менее захватывающим и решающим в борьбе за выход в четвертьфинал.