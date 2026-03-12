«Реал» уничтожил «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 12-03-2026 02:03

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, в котором встретились мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Испанская команда одержала уверенную победу со счётом 3:0. Игра прошла на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главным арбитром матча был назначен Маурицио Мариани из Рима, Италия.

На 20-й минуте Федерико Вальверде открыл счёт в матче, забив первый гол после паса вратаря Тибо Куртуа. Уже на 27-й минуте Вальверде удвоил преимущество, оформив дубль. К 42-й минуте он довёл свой счёт до трёх, завершив хет-трик и обеспечив «сливочным» комфортное преимущество перед перерывом. Во втором тайме, на 58-й минуте, Винисиус Жуниор получил возможность реализовать пенальти, но голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма блестяще отбил удар, сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

Второй матч между этими соперниками запланирован на 17 марта и пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

В текущем розыгрыше плей-офф «сливочные» по сумме двух матчей оказались сильнее «Бенфики» со счётом 3:1. В то же время, по итогам группового этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмую строчку в таблице, что позволило им попасть в плей-офф.

Таким образом, «Реал» вышел в четвертьфинал турнира с отличным шансом продолжить борьбу за главный клубный трофей Европы, опираясь на впечатляющую игру Вальверде, который стал ключевым игроком встречи и забил все три мяча своей команды.