Панатинаикос - Бетис 12 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Бетис, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Альбан Лафон
|3
|зщ
|Георгиос Катрис
|21
|зщ
|Тин Едвай
|15
|зщ
|Сверрир Ингасон
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|18
|пз
|Сотирис Контурис
|16
|пз
|Адам Черин
|20
|нп
|Висенте Таборда
|9
|нп
|Анасс Зарури
|7
|нп
|Andrews Tetteh
|1
|вр
|Альваро Вальес
|40
|зщ
|Анхель Ортис
|5
|зщ
|Марк Бартра
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|9
|нп
|Чими Авила
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|Христос Контис
|Рафаэль Бенитес
|Мануэль Пеллегрини
|08.03.2026
|Греция — Суперлига
|24-й тур
|1 : 4
|04.03.2026
|Греция — Суперлига
|1-й тур
|4 : 1
|01.03.2026
|Греция — Суперлига
|23-й тур
|3 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|22.02.2026
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 2
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 0
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|12.03
|19.03
| Лилль
Астон Вилла
|12.03
|19.03
| Панатинаикос
Бетис
|12.03
|19.03
| Штутгарт
Порту
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|12.03
|19.03
| Генк
Фрайбург
|12.03
|19.03
| Ференцварош
Брага
|12.03
|18.03
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B05
B06
|09.04
|16.04
| B07
B08
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05