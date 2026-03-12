01:46 ()
Свернуть список

Панатинаикос - Бетис 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 19:45
Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
12 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Панатинаикос
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Бетис, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Бетис
Севилья, Испания
40 Кот-д'Ивуар вр Альбан Лафон
3 Греция зщ Георгиос Катрис
21 Хорватия зщ Тин Едвай
15 Исландия зщ Сверрир Ингасон
2 Италия зщ Давиде Калабрия
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
18 Греция пз Сотирис Контурис
16 Словения пз Адам Черин
20 Аргентина нп Висенте Таборда
9 Марокко нп Анасс Зарури
7 Греция нп Andrews Tetteh
1 Испания вр Альваро Вальес
40 Испания зщ Анхель Ортис
5 Испания зщ Марк Бартра
16 Аргентина зщ Валентин Гомес
23 Доминиканская Республика зщ Хуниор Фирпо
8 Испания пз Пабло Форнальс
6 Испания пз Серхи Альтмира
18 Колумбия пз Нельсон Деосса
9 Аргентина нп Чими Авила
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
10 Марокко нп Абде Эззалзули
Главные тренеры
Греция Христос Контис
Испания Рафаэль Бенитес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
08.03.2026 Греция — Суперлига 24-й тур 1 : 4Панатинаикос
04.03.2026 Греция — Суперлига 1-й тур Панатинаикос4 : 1
01.03.2026 Греция — Суперлига 23-й тур Панатинаикос3 : 1
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 1 3 : 4Панатинаикос
22.02.2026 Греция — Суперлига 22-й тур 0 : 2Панатинаикос
08.03.2026 Испания — Примера 27-й тур 2 : 0Бетис
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур Бетис2 : 2
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Бетис1 : 1
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 1 : 2Бетис
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 0 : 1Бетис
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
12.0319.03
Лилль
Астон Вилла
12.0319.03
Панатинаикос
Бетис
12.0319.03
Штутгарт
Порту
12.0319.03
Команда12
Сельта
Лион
12.0319.03
Генк
Фрайбург
12.0319.03
Ференцварош
Брага
12.0318.03
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close