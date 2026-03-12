01:46 ()
Свернуть список

Сигма Оломоуц - Майнц 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 22:00
Стадион: Андрув (Оломоуц, Чехия), вместимость: 12566
12 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Мохаммад Аль-Эмара (Рафха, Финляндия);
Сигма Оломоуц
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сигма Оломоуц - Майнц, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Андрув (Оломоуц, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
Майнц
Майнц, Германия
91 Чехия вр Ян Коутны
33 Словакия зщ Матуш Малы
16 Чехия зщ Filip Slavicek
13 Чехия зщ Jiří Sláma
47 Чехия пз Михал Беран
88 Венгрия пз Петер Барат
7 Словения пз Даниэль Штурм
6 Чехия пз Яхим Шип
22 Чехия нп Матей Гадаш
14 Чехия нп Антонин Русек
9 Чехия нп Ян Климент
33 Германия вр Даниэль Бац
21 Германия зщ Данни да Коста
4 Австрия зщ Стефан Пош
31 Германия зщ Доминик Кор
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
6 Япония пз Каисю Сано
2 Австрия пз Филипп Мвене
26 ДР Конго нп Силас Катомпа Мвумпа
20 Германия нп Филлип Тиц
8 Германия нп Пауль Небель
7 Южная Корея нп Ли Джэ Сон
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
07.03.2026 Чехия — Высшая лига 25-й тур 1 : 2Сигма Оломоуц
01.03.2026 Чехия — Высшая лига 24-й тур Сигма Оломоуц1 : 0
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 2Сигма Оломоуц
22.02.2026 Чехия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Сигма Оломоуц
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Сигма Оломоуц1 : 1
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур Майнц2 : 2
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 1Майнц
20.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц1 : 1
13.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 4 : 0Майнц
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Майнц2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
12.0319.03
АЗ Алкмар
Спарта П
12.0319.03
Самсунспор
Райо Вальекано
12.0319.03
Лех П
Шахтёр
12.0319.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
12.0319.03
Фиорентина
Ракув
12.0319.03
Сигма Оломоуц
Майнц
12.0319.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close