Сигма Оломоуц - Майнц 12 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сигма Оломоуц - Майнц, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Андрув (Оломоуц, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|91
|вр
|Ян Коутны
|33
|зщ
|Матуш Малы
|16
|зщ
|Filip Slavicek
|13
|зщ
|Jiří Sláma
|47
|пз
|Михал Беран
|88
|пз
|Петер Барат
|7
|пз
|Даниэль Штурм
|6
|пз
|Яхим Шип
|22
|нп
|Матей Гадаш
|14
|нп
|Антонин Русек
|9
|нп
|Ян Климент
|33
|вр
|Даниэль Бац
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|6
|пз
|Каисю Сано
|2
|пз
|Филипп Мвене
|26
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|20
|нп
|Филлип Тиц
|8
|нп
|Пауль Небель
|7
|нп
|Ли Джэ Сон
|Бо Хенриксен
|Урс Фишер
|07.03.2026
|Чехия — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Чехия — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|22.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|12.03
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|12.03
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|12.03
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|12.03
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|12.03
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|12.03
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05