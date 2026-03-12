01:46 ()
Свернуть список

Болонья - Рома 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 19:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
12 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Болонья
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья, Италия
Рома
Рим, Италия
1 Польша вр Лукаш Скорупски
20 Италия зщ Надир Цортеа
41 Чехия зщ Мартин Витик
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
11 Англия пз Джонатан Роу
17 Португалия пз Жоау Мариу
6 Хорватия пз Никола Моро
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
10 Италия нп Федерико Бернардески
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
99 Сербия вр Миле Свилар
24 Польша зщ Ян Зюлковски
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
19 Турция зщ Зеки Челик
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
4 Италия пз Бриан Кристанте
17 Франция пз Ману Коне
61 Италия пз Никколо Пизилли
97 Испания пз Брайан Сарагоса
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Рома1 : 0Болонья
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Болонья2 : 2Рома
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Рома2 : 3Болонья
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Рома1 : 3Болонья
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Болонья2 : 0Рома
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Болонья0 : 0Рома
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Рома1 : 0Болонья
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Рома0 : 0Болонья
01.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Болонья1 : 0Рома
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Рома1 : 0Болонья
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Болонья1 : 2
02.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 0 : 1Болонья
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Болонья1 : 0
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Болонья1 : 0
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Болонья
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 1Рома
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Рома3 : 3
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Рома3 : 0
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 2 : 2Рома
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Рома2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
12.0319.03
Лилль
Астон Вилла
12.0319.03
Панатинаикос
Бетис
12.0319.03
Штутгарт
Порту
12.0319.03
Команда12
Сельта
Лион
12.0319.03
Генк
Фрайбург
12.0319.03
Ференцварош
Брага
12.0318.03
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close