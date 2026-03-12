Болонья - Рома 12 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|41
|зщ
|Мартин Витик
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|11
|пз
|Джонатан Роу
|17
|пз
|Жоау Мариу
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|10
|нп
|Федерико Бернардески
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|99
|вр
|Миле Свилар
|24
|зщ
|Ян Зюлковски
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|97
|пз
|Брайан Сарагоса
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|Винченцо Итальяно
|Джан Пьеро Гасперини
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 0
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 3
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|12.03
|19.03
| Лилль
Астон Вилла
|12.03
|19.03
| Панатинаикос
Бетис
|12.03
|19.03
| Штутгарт
Порту
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|12.03
|19.03
| Генк
Фрайбург
|12.03
|19.03
| Ференцварош
Брага
|12.03
|18.03
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B05
B06
|09.04
|16.04
| B07
B08
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05