«ПСЖ» одержал крупную победу над «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 12-03-2026 02:02

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026 завершился встречей между французским клубом «ПСЖ» и английским «Челси». Игра состоялась на легендарном стадионе «Парк де Пренс» в Париже и обслуживалась главным арбитром Алехандро Эрнандесом. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 5:2.

Открытие счёта произошло уже на 10-й минуте, когда нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола отправил мяч в ворота соперников. Однако защитник «Челси» Мало Гюсто успешно сравнял результат на 28-й минуте встречи. Форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле снова вывел хозяев вперёд на 40-й минуте, после чего началась интересная серия событий: атака парижан стартовала с впечатляющего сейва российского голкипера Матвея Сафонова. На 58-й минуте полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вновь сравнял счёт, но парижане не позволили соперникам пройти дальше, и Витинья забил третий мяч на 74-й минуте. Победный аккорд поставил вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, отличившись на 86-й и дополнительно на 90+4-й минутах.

Ответная игра между «Челси» и «ПСЖ» назначена на 17 марта и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Эта встреча станет решающей для определения команды, которая пройдет в следующий этап турнира.

До этого, в раунде плей-офф, «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей обыграли «Монако» со счётом 5:4. В общем этапе Лиги чемпионов «Челси» набрал 16 очков, заняв итоговое шестое место. Стоит напомнить, что «ПСЖ» является действующим обладателем титула победителя Лиги чемпионов.