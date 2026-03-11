Бывший футболист «Челси» подверг критике «Арсенал» за чрезмерную опору на стандарты

Дата публикации: 12-03-2026 00:51

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел высказался критически о манере игры «Арсенала». По его мнению, лондонский клуб слишком сильно зависит от стандартных положений и пытается добиться успеха в Премьер-лиге с помощью нечестных методов. Нигериец заявил, что команда под руководством Микеля Артеты прибегает к запрещённым приемам при выполнении угловых ударов.

«Ты вложил почти миллиард, Микель Артета, и утверждаешь, что единственный способ выигрывать — это угловые? Это просто смешно. Я смотрел матч против „Челси“: Деклан Райс удерживал защитника, не давая ему прыгать. Нужно прекратить такое, иначе все начнут так играть. Победы „Арсенала“ выглядят некрасиво», — приводит слова бывшего игрока talkSPORT.

Джон Оби Микел отметил, что подобная тактика негативно влияет на творческий потенциал команды, а поклонники не выражают недовольства только из-за того, что «Арсенал» сейчас лидирует в чемпионате.

В настоящий момент «Арсенал» занимает первое место в таблице Английской Премьер-лиги с 67 очками после 30 сыгранных матчей, опережая «Манчестер Сити» на семь пунктов. Сегодня, 11 марта, «канониры» сыграли вничью с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 1:1. Единственный гол «Арсенала» забил Кай Хаверц на 89-й минуте, реализовав пенальти.