Генк - Фрайбург 12 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Фрайбург, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Тобиас Лаваль
|77
|зщ
|Закария Эль-Уахди
|3
|зщ
|Муджаид Садик
|6
|зщ
|Маате Сметс
|18
|зщ
|Жорис Кайембе-Диту
|24
|пз
|Николас Заттльбергер
|20
|пз
|Константинос Карецас
|10
|пз
|Дзюня Ито
|38
|пз
|Дан Хейманс
|14
|пз
|Йира Сор
|29
|нп
|Робин Мирисола
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|43
|зщ
|Бруно Огбус
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|29
|пз
|Филипп Трой
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|31
|нп
|Игор Матанович
|Торстен Финк
|Ники Хайен
|Юлиан Шустер
|07.03.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|27-й тур
|3 : 0
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3 ДВ
|22.02.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|26-й тур
|0 : 3
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 3
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|10.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|12.03
|19.03
| Лилль
Астон Вилла
|12.03
|19.03
| Панатинаикос
Бетис
|12.03
|19.03
| Штутгарт
Порту
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|12.03
|19.03
| Генк
Фрайбург
|12.03
|19.03
| Ференцварош
Брага
|12.03
|18.03
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B05
B06
|09.04
|16.04
| B07
B08
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05