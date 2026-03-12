01:44 ()
Свернуть список

Генк - Фрайбург 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 22:00
Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24956
12 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Генк
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Фрайбург, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Фрайбург
Фрайбург, Германия
26 Австрия вр Тобиас Лаваль
77 Марокко зщ Закария Эль-Уахди
3 Испания зщ Муджаид Садик
6 Бельгия зщ Маате Сметс
18 ДР Конго зщ Жорис Кайембе-Диту
24 Австрия пз Николас Заттльбергер
20 Греция пз Константинос Карецас
10 Япония пз Дзюня Ито
38 Бельгия пз Дан Хейманс
14 Нигерия пз Йира Сор
29 Бельгия нп Робин Мирисола
1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
43 Швейцария зщ Бруно Огбус
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
29 Германия пз Филипп Трой
6 Германия пз Патрик Остерхаге
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
14 Япония пз Юито Судзуки
32 Италия пз Винченцо Грифо
31 Хорватия нп Игор Матанович
Главные тренеры
Германия Торстен Финк
Бельгия Ники Хайен
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
07.03.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 28-й тур 2 : 1Генк
01.03.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 27-й тур Генк3 : 0
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Генк3 : 3 ДВ
22.02.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 26-й тур Генк0 : 3
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 3Генк
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур Фрайбург3 : 3
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 2 : 0Фрайбург
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Фрайбург2 : 1
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 0Фрайбург
10.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 1 4 : 5Фрайбург
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
12.0319.03
Лилль
Астон Вилла
12.0319.03
Панатинаикос
Бетис
12.0319.03
Штутгарт
Порту
12.0319.03
Команда12
Сельта
Лион
12.0319.03
Генк
Фрайбург
12.0319.03
Ференцварош
Брага
12.0318.03
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close