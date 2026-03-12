Риека - Страсбург 12 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Страсбург, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Риека (Риека, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мартин Зломислич
|45
|зщ
|Анте Майсторович
|6
|зщ
|Степан Раделич
|34
|зщ
|Младен Деветак
|22
|зщ
|Анте Ореч
|51
|зщ
|Анель Хусич
|23
|пз
|Юстас Ласицкас
|26
|пз
|Тиагу Данташ
|14
|пз
|Амер Гояк
|55
|пз
|Alfonso Barco
|77
|нп
|Анте Матей Юрич
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|3
|зщ
|Бен Чилуэлл
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|32
|пз
|Валентин Барко
|8
|пз
|Макси Ойеделе
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|Радомир Джалович
|Виктор Санчес
|Виктор Санчес
|Виктор Санчес
|Лиам Росеньор
|Гари О'Нил
|08.03.2026
|Хорватия — Первая лига
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Хорватия — Первая лига
|24-й тур
|2 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|22.02.2026
|Хорватия — Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|07.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|03.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|27.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|12.03
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|12.03
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|12.03
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|12.03
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|12.03
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|12.03
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05