Риека - Страсбург 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 19:45
Стадион: Риека (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
12 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Василис Фотиас (Греция);
Риека
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Страсбург, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Риека (Риека, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
Страсбург
Страсбург, Франция
13 Босния и Герцеговина вр Мартин Зломислич
45 Хорватия зщ Анте Майсторович
6 Босния и Герцеговина зщ Степан Раделич
34 Сербия зщ Младен Деветак
22 Хорватия зщ Анте Ореч
51 Швейцария зщ Анель Хусич
23 Литва пз Юстас Ласицкас
26 Португалия пз Тиагу Данташ
14 Босния и Герцеговина пз Амер Гояк
55 Перу пз Alfonso Barco
77 Хорватия нп Анте Матей Юрич
39 Бельгия вр Майк Пендерс
22 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
6 Франция зщ Исмаэль Дукуре
3 Англия зщ Бен Чилуэлл
29 Франция пз Самир Эль-Мурабет
32 Аргентина пз Валентин Барко
8 Польша пз Макси Ойеделе
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
20 Кот-д'Ивуар нп Мартиаль Годо
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
Главные тренеры
Черногория Радомир Джалович
Испания Виктор Санчес
Испания Виктор Санчес
Испания Виктор Санчес
Англия Лиам Росеньор
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
08.03.2026 Хорватия — Первая лига 25-й тур 0 : 1Риека
01.03.2026 Хорватия — Первая лига 24-й тур Риека2 : 0
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Риека3 : 1
22.02.2026 Хорватия — Первая лига 23-й тур 1 : 0Риека
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Риека
07.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 0Страсбург
03.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Страсбург2 : 1
27.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур Страсбург1 : 1
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Страсбург3 : 1
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 2Страсбург
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
12.0319.03
АЗ Алкмар
Спарта П
12.0319.03
Самсунспор
Райо Вальекано
12.0319.03
Лех П
Шахтёр
12.0319.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
12.0319.03
Фиорентина
Ракув
12.0319.03
Сигма Оломоуц
Майнц
12.0319.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

