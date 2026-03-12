«Арсенал» избежал поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера»

Дата публикации: 12-03-2026 00:48

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, в котором встретились команды «Байер» из Германии и «Арсенал» из Англии. Встреча проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене, а главным арбитром был турок Халил Мелер. Итоговый счёт матча – 1:1.

Открыть счёт удалось Роберту Андриху, полузащитнику «Байера», который забил на 46-й минуте матча. Однако практически сразу перед самым концом игры, на 89-й минуте, нападающий «канониров» Кай Хаверц реализовал пенальти и сравнял счёт, принеся своей команде важное ничейное результат в гостях.

Ответная игра между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта и пройдёт на домашнем стадионе лондонского клуба — «Эмирейтс». Именно от этой встречи будет зависеть, кто из команд продолжит борьбу за путёвку в четвертьфинал.

Напомним, что в плей-офф «фармацевты» уверенно прошли «Олимпиакос», победив по сумме двух матчей со счётом 2:0. Что касается «Арсенала», то они уверенно провели групповой этап, набрав 24 очка и заняв первое место в своей группе, что свидетельствует о их высокой форме и серьёзных амбициях в турнире.

Таким образом, первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась интригующей ничьёй, и все внимание теперь приковано к возвращению игры в Лондоне, где «Арсенал» постарается использовать преимущество домашнего поля, чтобы получить желаемую победу и пройти дальше в турнире.