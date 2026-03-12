01:46 ()
Самсунспор - Райо Вальекано 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 19:45
Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
12 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Мариан Барбу (Фэгэраш, Румыния);
Самсунспор
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Райо Вальекано, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун, Турция
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1 Турция вр Окан Коджук
17 Исландия зщ Логи Томассон
2 Швеция зщ Юсафат Мендес
37 Словакия зщ Любомир Шатка
4 Нидерланды зщ Рик ван Дронгелен
5 Турция пз Джелиль Юксель
29 Конго пз Энтони Макумбу
19 Сенегал пз Шериф Ндиайе
10 Камерун пз Жюль Оливье Нтчам
21 Дания пз Карло Хольс
9 Чад нп Мариус Муандилмаджи
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
32 Сенегал зщ Нобель Менди
22 Уругвай зщ Луис Эспино
23 Испания пз Оскар Мартин
12 Марокко пз Ильяс Ахомаш
15 Испания пз Херард Гумбау
21 Испания пз Фран Перес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Германия Торстен Финк
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
08.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур 3 : 2Самсунспор
05.03.2026 Кубок Турции Группа B. 4-й тур 0 : 2Самсунспор
01.03.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Самсунспор0 : 0
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Самсунспор4 : 0
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 0Самсунспор
08.03.2026 Испания — Примера 27-й тур 1 : 1Райо Вальекано
04.03.2026 Испания — Примера 23-й тур Райо Вальекано3 : 0
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Райо Вальекано1 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 1 : 1Райо Вальекано
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Райо Вальекано3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
12.0319.03
АЗ Алкмар
Спарта П
12.0319.03
Самсунспор
Райо Вальекано
12.0319.03
Лех П
Шахтёр
12.0319.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
12.0319.03
Фиорентина
Ракув
12.0319.03
Сигма Оломоуц
Майнц
12.0319.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

