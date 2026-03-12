Самсунспор - Райо Вальекано 12 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Райо Вальекано, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Окан Коджук
|17
|зщ
|Логи Томассон
|2
|зщ
|Юсафат Мендес
|37
|зщ
|Любомир Шатка
|4
|зщ
|Рик ван Дронгелен
|5
|пз
|Джелиль Юксель
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|19
|пз
|Шериф Ндиайе
|10
|пз
|Жюль Оливье Нтчам
|21
|пз
|Карло Хольс
|9
|нп
|Мариус Муандилмаджи
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|22
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|12
|пз
|Ильяс Ахомаш
|15
|пз
|Херард Гумбау
|21
|пз
|Фран Перес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|Томас Райс
|Торстен Финк
|Иньиго Перес
|08.03.2026
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|3 : 2
|05.03.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|01.03.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 0
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 0
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|04.03.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|12.03
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|12.03
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|12.03
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|12.03
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|12.03
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|12.03
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05