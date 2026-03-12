01:46 ()
Лех - Шахтёр 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 19:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
12 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Лех П
Шахтёр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Шахтёр, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Шахтёр
Украина
41 Польша вр Бартош Мрозек
2 Португалия зщ Жоэл Перейра
27 Польша зщ Войцех Монка
16 Хорватия зщ Антонио Милич
15 Польша зщ Михал Гургуль
8 Иран пз Али Голизаде
43 Польша пз Антони Козубаль
14 Швеция пз Лео Бенгтссон
77 Гондурас пз Луис Пальма
99 Испания нп Пабло Родригес
9 Швеция нп Микаэль Исхак
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
26 Украина зщ Ефим Конопля
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
29 Украина пз Егор Назарина
30 Бразилия пз Алисон
10 Бразилия пз Педриньо
6 Бразилия пз Марлон Гомес
11 Бразилия пз Невертон
2 Буркина-Фасо нп Лассина Траоре
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
07.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур 2 : 1Лех П
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Лех П4 : 3
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Лех П1 : 0
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 2Лех П
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 2Лех П
06.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур 0 : 1Шахтёр
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Шахтёр1 : 0
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Шахтёр3 : 0
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Шахтёр0 : 0
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Шахтёр5 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
12.0319.03
АЗ Алкмар
Спарта П
12.0319.03
Самсунспор
Райо Вальекано
12.0319.03
Лех П
Шахтёр
12.0319.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
12.0319.03
Фиорентина
Ракув
12.0319.03
Сигма Оломоуц
Майнц
12.0319.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

