Лех - Шахтёр 12 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Шахтёр, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
|27
|зщ
|Войцех Монка
|16
|зщ
|Антонио Милич
|15
|зщ
|Михал Гургуль
|8
|пз
|Али Голизаде
|43
|пз
|Антони Козубаль
|14
|пз
|Лео Бенгтссон
|77
|пз
|Луис Пальма
|99
|нп
|Пабло Родригес
|9
|нп
|Микаэль Исхак
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|29
|пз
|Егор Назарина
|30
|пз
|Алисон
|10
|пз
|Педриньо
|6
|пз
|Марлон Гомес
|11
|пз
|Невертон
|2
|нп
|Лассина Траоре
|Арда Туран
|07.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|4 : 3
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|06.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|27.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|12.03
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|12.03
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|12.03
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|12.03
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|12.03
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|12.03
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05