Сельта - Лион 12 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Лион, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|17
|зщ
|Хави Руэда
|32
|зщ
|Хави Родригес
|6
|пз
|Илаш Мориба
|15
|пз
|Матиас Весино
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Доминик Грейф
|16
|зщ
|Абнер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|99
|пз
|Ноа Нарти
|44
|пз
|Халис Мера
|7
|нп
|Адам Карабец
|77
|нп
|Роман Яремчук
|Клаудио Хиральдес
|Паулу Фонсека
|06.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|05.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 5
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|12.03
|19.03
| Лилль
Астон Вилла
|12.03
|19.03
| Панатинаикос
Бетис
|12.03
|19.03
| Штутгарт
Порту
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|12.03
|19.03
| Генк
Фрайбург
|12.03
|19.03
| Ференцварош
Брага
|12.03
|18.03
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B05
B06
|09.04
|16.04
| B07
B08
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05