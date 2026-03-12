01:44 ()
Свернуть список

Сельта - Лион 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 22:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
12 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Сельта
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Лион, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго, Испания
Лион
Лион, Франция
13 Румыния вр Йонуц Раду
20 Испания зщ Маркос Алонсо
2 Швеция зщ Карл Старфельт
17 Испания зщ Хави Руэда
32 Испания зщ Хави Родригес
6 Гвинея пз Илаш Мориба
15 Уругвай пз Матиас Весино
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
5 Испания пз Серхио Каррейра
10 Испания нп Яго Аспас
7 Испания нп Борха Иглесиас
1 Словакия вр Доминик Грейф
16 Бразилия зщ Абнер
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
22 Ангола зщ Клинтон Мата
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 США пз Таннер Тессманн
8 Франция пз Корентин Толиссо
99 Дания пз Ноа Нарти
44 Франция пз Халис Мера
7 Чехия нп Адам Карабец
77 Украина нп Роман Яремчук
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
06.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Сельта1 : 2
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур 1 : 2Сельта
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Сельта1 : 0
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Сельта2 : 0
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Сельта
08.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Лион1 : 1
05.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Лион2 : 2 4 : 5
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 3 : 2Лион
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 1Лион
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Лион2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
12.0319.03
Лилль
Астон Вилла
12.0319.03
Панатинаикос
Бетис
12.0319.03
Штутгарт
Порту
12.0319.03
Команда12
Сельта
Лион
12.0319.03
Генк
Фрайбург
12.0319.03
Ференцварош
Брага
12.0318.03
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close