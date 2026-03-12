АЗ Алкмар - Спарта 12 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Спарта П, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|23
|зщ
|Билли ван Дёйл
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|26
|пз
|Кес Смит
|22
|пз
|Элайджа Дейкстра
|17
|нп
|Исак Йенсен
|27
|нп
|Ро-Зангело Дал
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|44
|вр
|Якуб Суровчик
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|16
|зщ
|Uchenna Aririerisim
|19
|зщ
|Адам Шевински
|11
|зщ
|Матей Ринеш
|30
|пз
|Ярослав Зелены
|18
|пз
|Эндрю Ирвинг
|6
|пз
|Каан Кайринен
|7
|нп
|John Mercado
|22
|нп
|Лукаш Гараслин
|10
|нп
|Ян Кухта
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 1
|04.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|08.03.2026
|Чехия — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 1
|28.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|24-й тур
|5 : 2
|22.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|15.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Чехия — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|12.03
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|12.03
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|12.03
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|12.03
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|12.03
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|12.03
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05