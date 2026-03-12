01:46 ()
АЗ Алкмар - Спарта 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 19:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
12 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
АЗ Алкмар
Спарта П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Спарта П, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Спарта П
Прага, Чехия
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
23 Нидерланды зщ Билли ван Дёйл
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
26 Нидерланды пз Кес Смит
22 Нидерланды пз Элайджа Дейкстра
17 Дания нп Исак Йенсен
27 Нидерланды нп Ро-Зангело Дал
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
44 Словакия вр Якуб Суровчик
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
16 Нигер зщ Uchenna Aririerisim
19 Чехия зщ Адам Шевински
11 Чехия зщ Матей Ринеш
30 Чехия пз Ярослав Зелены
18 Шотландия пз Эндрю Ирвинг
6 Финляндия пз Каан Кайринен
7 Эквадор нп John Mercado
22 Словакия нп Лукаш Гараслин
10 Чехия нп Ян Кухта
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
07.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 2 : 1АЗ Алкмар
04.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар2 : 1
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 0АЗ Алкмар
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч АЗ Алкмар4 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур АЗ Алкмар3 : 1
08.03.2026 Чехия — Высшая лига 25-й тур 3 : 1Спарта П
28.02.2026 Чехия — Высшая лига 24-й тур Спарта П5 : 2
22.02.2026 Чехия — Высшая лига 23-й тур 0 : 0Спарта П
15.02.2026 Чехия — Высшая лига 22-й тур Спарта П2 : 0
08.02.2026 Чехия — Высшая лига 21-й тур 0 : 3Спарта П
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
12.0319.03
АЗ Алкмар
Спарта П
12.0319.03
Самсунспор
Райо Вальекано
12.0319.03
Лех П
Шахтёр
12.0319.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
12.0319.03
Фиорентина
Ракув
12.0319.03
Сигма Оломоуц
Майнц
12.0319.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

