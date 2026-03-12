Лилль - Астон Вилла 12 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Астон Вилла, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|32
|пз
|Айюб Буадди
|9
|нп
|Оливье Жиру
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|22
|зщ
|Ян Матсен
|26
|зщ
|Ламар Богард
|24
|пз
|Амаду Онана
|21
|пз
|Дуглас Луис
|27
|пз
|Морган Роджерс
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|Бруно Женезио
|Унаи Эмери
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2 ДВ
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|27.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|12.03
|19.03
| Лилль
Астон Вилла
|12.03
|19.03
| Панатинаикос
Бетис
|12.03
|19.03
| Штутгарт
Порту
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|12.03
|19.03
| Генк
Фрайбург
|12.03
|19.03
| Ференцварош
Брага
|12.03
|18.03
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B05
B06
|09.04
|16.04
| B07
B08
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05