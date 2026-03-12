01:46 ()
Свернуть список

Лилль - Астон Вилла 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 19:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
12 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Лилль
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Астон Вилла, которое состоится 12 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1 Турция вр Берке Озер
22 Португалия зщ Тьягу Сантош
3 Бельгия зщ Натан Нгой
23 Алжир зщ Айсса Манди
15 Франция зщ Ромен Перро
21 Франция пз Бенжамен Андре
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
27 Португалия пз Фелиш Коррея
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
32 Франция пз Айюб Буадди
9 Франция нп Оливье Жиру
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
26 Нидерланды зщ Ламар Богард
24 Бельгия пз Амаду Онана
21 Бразилия пз Дуглас Луис
27 Англия пз Морган Роджерс
19 Англия нп Джейдон Санчо
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Лилль2 : 1 3 : 4Астон Вилла
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 1Лилль
08.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Лилль1 : 1
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур Лилль1 : 0
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 2 ДВЛилль
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 0 : 1Лилль
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Лилль0 : 1
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Астон Вилла1 : 4
27.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Астон Вилла
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Астон Вилла1 : 1
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла1 : 3
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла1 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
12.0319.03
Лилль
Астон Вилла
12.0319.03
Панатинаикос
Бетис
12.0319.03
Штутгарт
Порту
12.0319.03
Команда12
Сельта
Лион
12.0319.03
Генк
Фрайбург
12.0319.03
Ференцварош
Брага
12.0318.03
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close