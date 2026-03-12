01:44 ()
Свернуть список

Фиорентина - Ракув 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 22:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
12 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Фиорентина
Ракув

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ракув, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Ракув
Ченстохова, Польша
43 Испания вр Давид де Хеа
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
6 Италия зщ Лука Раньери
29 Италия зщ Никколо Фортини
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
17 Англия пз Джек Харрисон
4 Италия пз Марко Брешианини
22 Италия пз Якопо Фаццини
80 Италия пз Джованни Фаббьян
8 Италия пз Роландо Мандрагора
91 Италия нп Роберто Пикколи
48 Польша вр Оливер Зых
25 Румыния зщ Богдан Раковицан
4 Греция зщ Стратос Сварнас
6 Польша пз Оскар Репка
7 Хорватия пз Фран Тудор
23 Польша пз Кароль Струски
20 Бразилия пз Жеан Карлос
19 Польша нп Михаэль Амеяв
80 Франция нп Ламин Диаби-Фадига
9 Польша нп Patryk Makuch
18 Норвегия нп Джонатан Брёут Брунес
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Польша Марек Папшун
История личных встреч
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Фиорентина0 : 0
02.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 3 : 0Фиорентина
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Фиорентина2 : 4 ДВ
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Фиорентина1 : 0
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Фиорентина
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Ракув2 : 0
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 4 : 3Ракув
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Ракув1 : 0
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ракув
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ракув0 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
12.0319.03
АЗ Алкмар
Спарта П
12.0319.03
Самсунспор
Райо Вальекано
12.0319.03
Лех П
Шахтёр
12.0319.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
12.0319.03
Фиорентина
Ракув
12.0319.03
Сигма Оломоуц
Майнц
12.0319.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close