Фиорентина - Ракув 12 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ракув, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|17
|пз
|Джек Харрисон
|4
|пз
|Марко Брешианини
|22
|пз
|Якопо Фаццини
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|48
|вр
|Оливер Зых
|25
|зщ
|Богдан Раковицан
|4
|зщ
|Стратос Сварнас
|6
|пз
|Оскар Репка
|7
|пз
|Фран Тудор
|23
|пз
|Кароль Струски
|20
|пз
|Жеан Карлос
|19
|нп
|Михаэль Амеяв
|80
|нп
|Ламин Диаби-Фадига
|9
|нп
|Patryk Makuch
|18
|нп
|Джонатан Брёут Брунес
|Паоло Ваноли
|Марек Папшун
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 4 ДВ
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 0
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|4 : 3
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|12.03
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|12.03
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|12.03
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|12.03
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|12.03
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|12.03
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05