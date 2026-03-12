Ференцварош - Брага 12 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Брага, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Давид Гроф
|4
|зщ
|Mariano Gomez
|28
|зщ
|Тон Рамакерс
|27
|зщ
|Ибрахим Сиссе
|15
|пз
|Мохаммад Абу Фани
|72
|пз
|Адам Мадарас
|20
|пз
|Каду
|25
|пз
|Чебраил Макрецкис
|36
|нп
|Габи Каниховски
|75
|нп
|Ленни Жозеф
|11
|нп
|Юсуф Бамиделе
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|20
|пз
|Марио Доржелес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|77
|нп
|Габри Мартинес
|10
|нп
|Родриго Саласар
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|Робби Кин
|Карлос Висенс
|08.03.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|24-й тур
|2 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
|23.02.2026
|Венгрия — OTP Банк Лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|07.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|12.03
|19.03
| Лилль
Астон Вилла
|12.03
|19.03
| Панатинаикос
Бетис
|12.03
|19.03
| Штутгарт
Порту
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|12.03
|19.03
| Генк
Фрайбург
|12.03
|19.03
| Ференцварош
Брага
|12.03
|18.03
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|12.03
|19.03
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B05
B06
|09.04
|16.04
| B07
B08
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05