Ференцварош - Брага 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2026 22:00
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 23698
12 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Ференцварош
Брага

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Брага, которое состоится 12 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Брага
Брага, Португалия
99 Венгрия вр Давид Гроф
4 Аргентина зщ Mariano Gomez
28 Бельгия зщ Тон Рамакерс
27 Франция зщ Ибрахим Сиссе
15 Израиль пз Мохаммад Абу Фани
72 Венгрия пз Адам Мадарас
20 Бразилия пз Каду
25 Латвия пз Чебраил Макрецкис
36 Израиль нп Габи Каниховски
75 Франция нп Ленни Жозеф
11 Нигерия нп Юсуф Бамиделе
1 Чехия вр Лукаш Горничек
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
20 Кот-д'Ивуар пз Марио Доржелес
8 Португалия пз Жоау Моутинью
27 Австрия пз Флориан Гриллич
77 Испания нп Габри Мартинес
10 Уругвай нп Родриго Саласар
18 Испания нп Пау Виктор
21 Португалия нп Рикарду Орта
Главные тренеры
Ирландия Робби Кин
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
08.03.2026 Венгрия — OTP Банк Лига 25-й тур 1 : 3Ференцварош
01.03.2026 Венгрия — OTP Банк Лига 24-й тур Ференцварош2 : 1
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Ференцварош2 : 0
23.02.2026 Венгрия — OTP Банк Лига 23-й тур 1 : 3Ференцварош
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1Ференцварош
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Брага2 : 2
28.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 2Брага
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Брага3 : 2
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 1Брага
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Брага3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
12.0319.03
Лилль
Астон Вилла
12.0319.03
Панатинаикос
Бетис
12.0319.03
Штутгарт
Порту
12.0319.03
Команда12
Сельта
Лион
12.0319.03
Генк
Фрайбург
12.0319.03
Ференцварош
Брага
12.0318.03
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
12.0319.03
1/4 финала
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

