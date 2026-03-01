23:17 ()
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 19:00
13 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 26-й тур
Фатих Карагюмрюк
Фенербахче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фатих Карагюмрюк - Фенербахче, которое состоится 13 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Сербия Александар Станоевич
Сербия Александар Станоевич
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Фенербахче2 : 1Фатих Карагюмрюк
14.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Фенербахче
26.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Фенербахче2 : 1Фатих Карагюмрюк
10.04.2023 Турция - Суперлига 28-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Фенербахче
09.10.2022 Турция - Суперлига 9-й тур Фенербахче5 : 4Фатих Карагюмрюк
15.05.2022 Турция - Суперлига 37-й тур Фенербахче0 : 0Фатих Карагюмрюк
22.12.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 1Фенербахче
13.02.2021 Турция - Суперлига 25-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Фенербахче
15.11.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче3 : 3Фатих Карагюмрюк
03.10.2020 Турция - Суперлига 4-й тур Фенербахче2 : 1Фатих Карагюмрюк
08.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур 1 : 1Фатих Карагюмрюк
03.03.2026 Кубок Турции Группа A. 4-й тур 0 : 2Фатих Карагюмрюк
27.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур 3 : 1Фатих Карагюмрюк
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 0
16.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 3 : 2Фатих Карагюмрюк
08.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур Фенербахче3 : 2
04.03.2026 Кубок Турции Группа C. 4-й тур 0 : 4Фенербахче
01.03.2026 Турция — Суперлига 24-й тур 2 : 2Фенербахче
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 2Фенербахче
23.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Фенербахче1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2561
2
Лига чемпионов
Фенербахче2557
3
Лига Европы
Трабзонспор2554
4
Лига конференций
Бешикташ2546
5 Истанбул Башакшехир2542
6 Гёзтепе2542
7 Коджаэлиспор2533
8 Самсунспор2532
9 Ризеспор2530
10 Газиантеп2530
11 Аланьяспор2527
12 Генчлербирлиги2525
13 Коньяспор2524
14 Антальяспор2524
15 Эюпспор2522
16
Зона вылета
Касымпаша2521
17
Зона вылета
Кайсериспор2520
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2514

