Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2026 19:00
13 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 26-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фатих Карагюмрюк - Фенербахче, которое состоится 13 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Александар Станоевич
|Александар Станоевич
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2023
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 2
|09.10.2022
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|5 : 4
|15.05.2022
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 0
|22.12.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|13.02.2021
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 2
|15.11.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|03.10.2020
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|2 : 1
|08.03.2026
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 1
|03.03.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 4-й тур
|0 : 2
|27.02.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|08.03.2026
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|3 : 2
|04.03.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|01.03.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|23.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|25
|57
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|25
|54
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|25
|46
|5
|Истанбул Башакшехир
|25
|42
|6
|Гёзтепе
|25
|42
|7
|Коджаэлиспор
|25
|33
|8
|Самсунспор
|25
|32
|9
|Ризеспор
|25
|30
|10
|Газиантеп
|25
|30
|11
|Аланьяспор
|25
|27
|12
|Генчлербирлиги
|25
|25
|13
|Коньяспор
|25
|24
|14
|Антальяспор
|25
|24
|15
|Эюпспор
|25
|22
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|25
|14