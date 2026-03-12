Финалиссима-2026 под вопросом: Аргентина не захотела играть в столице Испании

Дата публикации: 12-03-2026 19:22

Сборная Аргентины не планирует проводить матч Финалиссимы-2026 против национальной команды Испании на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщил известный журналист Гастон Эдул в социальной сети X.

По имеющейся информации, вариант с проведением встречи в столице Испании предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако Аргентинская футбольная ассоциация не поддержала эту идею и отказалась от такого места проведения матча.

Изначально поединок между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки планировали провести 27 марта в Катаре. Однако организаторам пришлось пересмотреть эти планы из-за нестабильной ситуации и военных конфликтов на Ближнем Востоке. После этого начался поиск альтернативной арены для проведения престижной встречи.

Сообщается, что представители аргентинской делегации даже посетили стадион «Сантьяго Бернабеу», чтобы ознакомиться с возможными условиями проведения матча. Тем не менее окончательное решение оказалось отрицательным, и теперь организаторы продолжают рассматривать другие варианты.

Финалиссима представляет собой матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки. Турнир был возрожден несколько лет назад и вызывает большой интерес среди болельщиков. В предыдущем розыгрыше, который состоялся в 2022 году на лондонском стадионе «Уэмбли», сборная Аргентины уверенно обыграла Италию со счетом 3:0, подтвердив свой высокий уровень на международной арене.