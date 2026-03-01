Торино - Парма 13 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Парма, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альберто Палеари
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|10
|пз
|Никола Влашич
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|4
|пз
|Маттео Прати
|91
|нп
|Дуван Сапата
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|16
|пз
|Мандела Кейта
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|7
|пз
|Габриэл Стрефезза
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
|Марко Барони
|Роберто Д'Аверса
|Карлос Куэста
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|03.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|22.03.2015
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|06.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|27.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|28
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|28
|36
|12
|Парма
|28
|34
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Торино
|28
|30
|16
|Лечче
|28
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15