Торино - Парма 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
13 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Торино
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Парма, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Парма
Парма
1 Италия вр Альберто Палеари
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
77 Камерун зщ Энсо Эбосс
33 Испания зщ Рафа Обрадор
10 Хорватия пз Никола Влашич
20 Австрия пз Валентино Лацаро
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
4 Италия пз Маттео Прати
91 Колумбия нп Дуван Сапата
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
37 Аргентина зщ Марьяно Тройло
14 Италия зщ Эмануэле Валери
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
16 Бельгия пз Мандела Кейта
41 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
22 Дания пз Оливер Сёренсен
7 Бразилия пз Габриэл Стрефезза
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
17 Швеция нп Якоб Ондрейка
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Роберто Д'Аверса
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
29.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Парма2 : 1Торино
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Парма2 : 2Торино
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Торино0 : 0Парма
03.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Торино1 : 0Парма
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Парма0 : 3Торино
20.06.2020 Италия - Серия А 25-й тур Торино1 : 1Парма
30.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Парма3 : 2Торино
06.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Парма0 : 0Торино
10.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Торино1 : 2Парма
22.03.2015 Италия - Серия А 28-й тур Парма0 : 2Торино
06.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 1Торино
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Торино2 : 0
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 3 : 0Торино
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Торино1 : 2
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 2Торино
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур 0 : 0Парма
27.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур Парма1 : 1
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Парма
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Парма2 : 1
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 1Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2867
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2846
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2834
13 Дженоа2830
14 Кальяри2830
15 Торино2830
16 Лечче2827
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

