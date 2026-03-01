Марсель - Осер 13 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Осер, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|33
|зщ
|Эмерсон
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|20
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|17
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|24
|зщ
|Брайан Око
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|29
|пз
|Марвен Сеная
|14
|пз
|Гидеон Менса
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|9
|нп
|Секу Мара
|Роберто де Дзерби
|Жак Абардонадо
|Хабиб Бей
|Кристоф Пеллиссье
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|13.05.2012
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|14.08.2011
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|01.05.2011
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|19.01.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|07.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 2
|20.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|07.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|25
|56
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ренн
|25
|43
| 6
Лига конференций
|Лилль
|25
|41
|7
|Монако
|25
|40
|8
|Страсбург
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Лорьян
|25
|34
|11
|Анже
|25
|32
|12
|Тулуза
|25
|31
|13
|Париж
|25
|27
|14
|Гавр
|25
|26
|15
|Ницца
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|25
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|25
|13