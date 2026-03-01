23:17 ()
Марсель - Осер 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 21:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
13 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Марсель
Осер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Осер, которое состоится 13 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Осер
Осер
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
28 Франция зщ Бенжамен Павар
33 Италия зщ Эмерсон
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
20 Кот-д'Ивуар пз Хамед Жуниор Траоре
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
22 США нп Тимоти Веа
14 Бразилия нп Игор Пайшао
17 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
24 Швейцария зщ Брайан Око
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
29 Франция пз Марвен Сеная
14 Гана пз Гидеон Менса
7 Франция пз Хосуэ Казимир
42 Гана пз Элиша Овусу
5 Франция пз Кевин Дануа
19 Камерун нп Дэнни Намасо
9 Франция нп Секу Мара
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Франция Жак Абардонадо
Сенегал Хабиб Бей
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Осер0 : 1Марсель
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Осер3 : 0Марсель
08.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Марсель1 : 3Осер
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель2 : 1Осер
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Осер0 : 2Марсель
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Осер0 : 2Марсель
13.05.2012 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель3 : 0Осер
14.08.2011 Франция - Лига 1 2-й тур Осер2 : 2Марсель
01.05.2011 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель1 : 1Осер
19.01.2011 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Осер0 : 2Марсель
07.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1Марсель
04.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Марсель2 : 2 3 : 4
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур Марсель3 : 2
20.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 0Марсель
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Марсель2 : 2
07.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Осер0 : 0
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 2Осер
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Осер0 : 3
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 3Осер
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Осер0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2556
3
Лига чемпионов
Марсель2546
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Страсбург2536
9 Брест2536
10 Лорьян2534
11 Анже2532
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Гавр2526
15 Ницца2524
16
Стыковая зона
Осер2519
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

