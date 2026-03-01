23:17 ()
Динамо Мх - Оренбург 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2026 18:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
13 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Динамо Мх
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Оренбург, которое состоится 13 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург1 : 1Динамо Мх
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург2 : 1Динамо Мх
09.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1Оренбург
08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Динамо Мх
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур Динамо Мх1 : 3
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 2Динамо Мх
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх2 : 1
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо Мх2 : 1
08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург2 : 1
04.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 0Оренбург
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Оренбург2 : 0
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Оренбург
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Оренбург1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2042
3 Локомотив М2041
4 ЦСКА2036
5 Балтика2036
6 Спартак М2035
7 Динамо М2027
8 Рубин2026
9 Ахмат2026
10 Ростов2022
11 Акрон2021
12 Крылья Советов2020
13
Стыковая зона
Оренбург2018
14
Стыковая зона
Динамо Мх2018
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород2017
16
Зона вылета
Сочи209

Отзывы и комментарии к матчу

