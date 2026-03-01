Динамо Мх - Оренбург 13 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Оренбург, которое состоится 13 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Вадим Валентинович Евсеев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 3
|04.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|04.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 0
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|20
|42
|3
|Локомотив М
|20
|41
|4
|ЦСКА
|20
|36
|5
|Балтика
|20
|36
|6
|Спартак М
|20
|35
|7
|Динамо М
|20
|27
|8
|Рубин
|20
|26
|9
|Ахмат
|20
|26
|10
|Ростов
|20
|22
|11
|Акрон
|20
|21
|12
|Крылья Советов
|20
|20
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Динамо Мх
|20
|18
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|20
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|20
|9